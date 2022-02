De reden dat Bitcoin na stijging nu al afvlakt

Het vuurwerk van gisteren was van korte duur. Er is natuurlijk een reden dat Bitcoin afvlakt na zo’n stijging.

Het korte antwoord is: mensen nemen winst. Voor de wat langere uitleg moet je naar de afgelopen periode kijken. Bitcoin begon niet bepaald lekker aan 2022. In de periode daarvoor was de cryptocurrency al in waarde gezakt met een waarde van onder de 50.000 dollar. De eerste weken waren vervolgens stabiel, maar rond de 20ste van januari kwam er een dip. Een behoorlijke dip. Een dip waarbij niemand aanvoelde of dit de bodem was, of dat de koers nog verder ging zakken.

Hoe Bitcoin afvlakt

Met een absoluut dieptepunt op 24 januari met een prijs van onder de 34.000 dollar. Dat bleek de bodem van de dip, in elk geval in deze cyclus. Daarna kabbelde Bitcoin weer langzaam omhoog. Gisteren ging het pas echt hard. Mede geholpen door het nieuws van KPMG Canada. De internationale accountants- en adviesorganisatie heeft een allocatie in Bitcoin genomen als investering. En dat is groot nieuws.

Bitcoin steeg daardoor hard naar een hoogtepunt vandaag van bijna 45.500 dollar op Coindesk. Maar nu is die stijging afgevlakt. Dat komt omdat Bitcoin sinds weken weer in het groen staat. Veel handelaren en investeerders op de korte termijn pakken nu hun winst. In principe staat Bitcoin nu op een nieuw station. Het is aankijken of de trein nu doorrijdt met nieuwe kopers aan boord, of dat men eieren voor het geld kiest en dat de prijs weer zakt omdat er geen interesse is. Een spannend scenario en ook wel weer leuk dat er op deze manier leven in de brouwerij komt. Want de afgelopen weken was het sentiment niet veel soeps.