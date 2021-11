De reden waarom Apple reparaties gaat toestaan

Apple is overstag gegaan en gaat toestaan en helpen om je iPhone te repareren, wij weten waarom.

Het bedrijf heeft hier altijd heel moeilijk over gaan. Apple heeft geen goede staat van dienst als het gaat om het laten repareren van hardware door klanten. In de afgelopen tien jaar zijn de computers van Apple onmogelijk geworden voor gebruikers om te onderhouden of te upgraden. En de iPhone is altijd een afgesloten doos geweest.

Tegenstanders

Het was dus opmerkelijk, maar welkom nieuws, dat Apple reparaties gaat toestaan. En daar zelfs bij gaat helpen. Het bedrijf gaat handleidingen, onderdelen en gereedschappen direct aan klanten leveren. Activisten die hier al jaren lang voor pleiten zien dit als een overwinning.

“Een van de meest zichtbare tegenstanders van het repareren (Apple) is de koers aan het veranderen”, zegt Nathan Proctor, senior campagnedirecteur van Right to Repair bij Public Interest Research Groups (PIRG). “De zet van Apple laat zien dat waar voorstanders van reparaties altijd om hebben gevraagd, altijd mogelijk was.” iFixit was eveneens tevreden en zei dat de stap “precies het juiste is voor Apple om te doen”.

Reden waarom Apple reparaties gaat toestaan

Proctor vertelde dat hij denkt dat “gecombineerde druk van consumenten, regelgevers en aandeelhouders het denken van Apple heeft veranderd.” Maar hij wees er ook snel op dat er druk was van binnenuit Apple zelf. “We zagen uit enkele gelekte e-mails uit 2019 dat velen binnen Apple nooit vijandig wilden zijn om te repareren zoals Apple soms is geweest”, zei hij. Je hebt waarschijnlijk gezien dat [Apple mede-oprichter Steve] Wozniak om de praktijken riep, maar gelekte e-mails tonen interne bezorgdheid dat ze het verkeerde deden.

Het is waarschijnlijk is dat Apple nadenkt over druk van de overheid. Maar, deze verandering kan ook gewoon deel uitmaken dat het bedrijf naar zijn gebruikers luistert. En enkele fouten corrigeert die het de afgelopen jaren heeft gemaakt.