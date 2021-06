De ruimte in met Jeff Bezos? Dit kost het je! - Apparata

Je kan de ruimte in met Jeff Bezos, de eerste toeristische ticket voor een ruimtevlucht is verkocht. Lees hier hoeveel dat jou gaat kosten indien je interesse hebt.

Het is toch wel de eeuwige droom van de mens: de ruimte in. En de miljardairs van deze wereld, zoals Elon Musk en Jeff Bezos gunnen jou dat natuurlijk ook. Daarom ontwikkelen zij ruimtevaartprogramma’s die dit mogelijk maken. Wil je de ruimte in? Dan kan dat, maar het kost je wel wat.

De ruimte in

Een ticket voor de eerste toeristische ruimtevlucht van Blue Origin is gisteren geveild. Het kaartje heeft 28 miljoen dollar gekost, dat is voor ons dan een goede 23 miljoen euro. Dat is best wat, maar je krijgt er dan ook een unieke ervaring voor terug. Want wie kan nou zeggen dat ze in de ruimte zijn geweest? Ik in ieder geval niet.

CNN schrijf dit op basis van informatie gekregen door bieders die daadwerkelijk bij de veiling waren. Helaas wisten zij niet wie de uiteindelijke koper is. Wat we wel weten is dat er 7600 bieders waren uit 159 landen. Dat zijn veel mensen die interesse hebben getoond. Het is maar de vraag of zij allemaal het uiteindelijke prijskaartje konden betalen.

Met Jeff Bezos een reisje maken

De gelukkige koper zal met de Amazon- baas de ruime in gaan. Bezos heeft zoveel vertrouwen in zijn techniek (gelukkig maar), dat zowel hij als zijn broer mee zullen gaan. Niet geheel toevallig, de lancering zal twee weken na het vertrek van Bezos als CEO van Amazon gepland staan. De reis staat in de agenda voor 20 juli aanstaande.

Dat zijn dus al drie plekken die bezet zijn. De raket heeft plek voor zes personen, dus er is nog plek. Aan de New Shepard raket -geen kleine jongen, de raket is 18 meter hoog- zal een capsule geplaatst worden waar de passagiers in zullen zitten. Zij zullen gelanceerd worden naar een hoogte van 100 kilometer. Daar ervaren zij hoe het is om gewichtsloos te zullen zijn en kunnen ze genieten van het adembenemende mooie uitzicht. Dit duurt maar een paar minuten, voordat de capsule weer naar de aarde zal terugkeren. In totaal duurt de vlucht ongeveer 11 minuten. Money well spent!

Wil je ook? Je kunt je stoel nog reserveren.