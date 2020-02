De verkoop van de Samsung Galaxy S20 gaat totaal niet lekker.





Samsung’s gloednieuwe vlaggenschepen, de Galaxy S20-serie, is in veel opzichten een ontzettend sterk toestel. Toch brengt TheKoreaHerald nu het verrassende nieuws naar buiten dat de trots van Samsung het helemaal niet zo goed doet. Sterker nog, de Galaxy S20-reeks doet het behoorlijk slecht, en dat in thuisland Zuid-Korea.

Samsung verkocht in de thuishaven slechts 70.800 in de eerste dag van de release. Dat is aanzienlijk minder dan de 140.000 Galaxy S10-smartphones die het miljardenbedrijf in dezelfde periode in maart 2019 verkocht. Kortom, iets meer dan 50% van het aantal vorig jaar. Dat is daarentegen nog niet het slechtste nieuws voor Samsung.

De Galaxy Note 10-serie ging in augustus van vorig jaar namelijk maar liefst 220.000 keer over de toonbank in dezelfde periode. Kortom, de Galaxy S20 gaat hartstikke slecht vergeleken met de meeste recente smartphones van het Zuid-Koreaanse merk.

Insiders zeggen tegen het medium dat er twee redenen zijn waarom het toestel het helemaal niet goed doet. Allereerst zouden er veel minder aanbiedingen zijn voor het nieuwe toestel. Aan de andere kant zou het coronavirus ervoor zorgen dat mensen niet meer naar fysieke winkels durven te gaan.

Beide redenen kunnen zeker toevoegen aan het probleem, maar het lijkt me logischer dat het toestel zelf niet zoveel interesse wekt als dat Samsung zou hopen. En ook dat is begrijpelijk; de Galaxy S20 is een performance monsterbak maar tegelijkertijd is er niet zo belachelijk veel veranderd ten opzichte van de voorgangers. Voeg daar aan toe dat de S20-serie behoorlijk prijzig is.

We moeten nog afwachten of de vlaggenschepen het in de rest van de wereld beter doen. Als de hele coronacrisis straks opgelost is zal tevens moeten blijken of mensen massaal naar de Samsung-store stormen om een Galaxy S20 in huis te halen. Ik betwijfel dat ergens een beetje…

