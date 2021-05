De scène uit Netflix' Army of the Dead die te ver ging - Apparata

Netflix’ Army of the Dead gaat een ongekend gore film worden, maar er is volgens Zack Snyder één scène die echt te ver ging.

Zelfs een zombiefilm vol exploderende hoofden, afgerukte ledematen en ongekend veel geweld heeft grenzen. Regisseur Zack Snyder beschrijft tegenover The Sunday Times een scène die uit Netflix‘ Army of the Dead geknipt moest worden. Enerzijds best een logische keuze, zo achteraf. Aan de andere kant is het altijd hetzelfde riedeltje; extreem geweld is okay, maar ‘seksuele’ content mag absoluut niet.

Geknipte Army of the Dead-scène

Hoewel Army of the Dead een stevige rating van 16+ krijgt, gaan zelfs dan sommige dingen te ver. Volgens Snyder moest er een scène om die reden geknipt worden.

We hadden een scène waar een mannelijke stripper een gigantische penis had waar een hap uit was genomen. We vonden dat iets te ver gaan. Snyder

Op basis van al het promotiemateriaal (en het feit dat er al een sequel aan zit te komen) kunnen we ervan uitgaan dat Army of the Dead op de mainstream gericht gaat zijn. Dan is een gigantische penis misschien niet zo van toepassing. Aan de andere kant, de film lijkt het horror-zombie-subgenre te combineren met over-de-top Las Vegas-actie. En daar kan zo’n grapje toch ook wel bij? Ik bedoel, kom op, de stripper is een zombie geworden omdat hij in zijn lid gebeten is!

Hoe dan ook, in de Verenigde Staten is het een no-brainer (no pun intended) om een dergelijke scène eruit te knippen. Dit wordt zonder meer een extreem gore film, maar geslachtsdelen zijn in Hollywood eigenlijk per definitie taboe. We kunnen vanaf 21 mei gaan zien hoe hypocriet Netflix hier is geweest, want dan komt de film uit. Check hier het hele Netflix releaseschema van deze maand.