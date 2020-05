De ‘snelste’ game PC ter wereld is een Tesla

De snelste game PC heeft een topsnelheid van bijna 10 kilometer per uur.

Een originele game PC bouwen is geen eenvoudige opgave. Met het wereldwijde web aan je voeten zijn de mogelijkheden eindeloos. Eigenlijk alles is al gedaan. Denk aan een scala aan kleuren in je kast, waterkoeling en unieke behuizingen. In die categorie hebben we vandaag een computer gevonden die pas echt uniek is.

De computer kwam voorbij in een online webserie van de YouTuber Marques Brownlee. De video laat wel een heel bijzondere game PC zien. Het is namelijk een computer op wielen. De PC is gebouwd in een Tesla auto.

De computer is gemaakt door Origin en zit verstopt in de frunk van de Tesla. Alle ingangen voor toetsenbord, muis en een beeldscherm zijn verwerkt in het interieur van de Model S. Je treft ze onder het stuur aan. Het is een kwestie van aansluiten en je bent klaar om te gaan.

De computer heeft zijn eigen verlichting zodat het er extra gelikt uitziet. De Tesla heeft ook nog neon voor het echte Need for Speed-gevoel. Deze mobiele computer kun je naar een locatie rijden, aansluiten en gamen maar. Helaas kun je als volwassene niet comfortabel in dit autootje stappen. De Tesla is echt gemaakt voor kinderen.