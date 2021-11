De Splay is een opvouwbare monitor, TV en beamer in 1

Met de Splay tover je in een handomdraai het flexibele opvouwbare full-HD-scherm om tot glorieuze beamer.

TV’s, smartphones en monitoren worden steeds groter, maar soms wil je juist wat compacts hebben. Een trending Kickstarter-project genaamd Splay is precies dat en meer. Het opvouwbare scherm past in een pakketje ter grootte van een broodtrommel en dient uitgeklapt als monitor/TV én als beamer. Het crowdfundingproject heeft momenteel al een slordige $290.000 dollar opgehaald en wordt daarmee sowieso geproduceerd.

Splay: van scherm tot beamer

De Splay is in de eerste plats een monitor met een 24,5-inch scherm met een 1080p-resolutie. Gebruikers kunnen content draadloos via Bluetooth of met een HDMI-kabel naar de ontvanger/beamer streamen. Vanwege het opvouwbare frame en het piepkleine formaat is het scherm praktisch overal mee naartoe te nemen.

Als je groots wil uitpakken kun je de gadget daarnaast binnen enkele seconden omtoveren tot een 80-inch scherm. De Splay is namelijk een beamer die beelden op het eigen flexibele scherm of juist op een grote vlakke muur kan projecteren. Je kunt dus ook gemakkelijk impromptu een potje voetbal kijken of Super Mario spelen. Het bedrijf achter de gadget belooft tot 4 uur batterijduur, maar met een USB-C-kabel en stekker kun je het zo laat maken als je wilt!

Kortom, de 2-in-1-beamer heeft eigenlijk geen enkel nadeel op praktisch gebied. Het enige nadeel is wel de prijs; de Splay is vanaf juli 2022 verkrijgbaar voor zo’n $1300. Dat is nog steeds goedkoper dan een beamer én een monitor aanschaffen, maar het is desalniettemin veel geld.