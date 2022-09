De stirlingmotor als oplossing voor onze energieproblemen?

Een Stirlingmotor in bedrijf. Bron: Paul U. Ehmer, Wikimedio Commons. Licentie: CC BY-SA 4.0

De stirlingmotor loopt op warmte en is heel veilig. Is dit de oplossing voor onze energiecrisis?

De Stirlingmotor is begin 19e eeuw uitgevonden door de Schotse dominee Robert Stirling. Het viel hem op dat nogal veel van zijn parochianen zware verwondingen opliepen door ongelukken met stoommachines. In plaats van zijn heil te zoeken in theologie besloot hij een praktische oplossing te vinden voor dit probleem. Het resultaat was deze op warmte lopende motor, een absoluut veilig alternatief voor de stoommachine.

Hoe werkt een Stirlingmotor?

Een Stirlingmotor werkt door een temperatuurverschil tussen een heet en een koud warmtereservoir af te tappen. Als de warmte van heet naar de motor stroomt, wordt de lucht in een zuiger opgewarmd. Daardoor zet deze lucht uit.

Beta-type stirlingmotor. Bron: YK Times, Wikimedia Commons (CC-BY-2.5)

Alfa-type stirlingmotor. Bron: Zephyris, Wikimedia Commons (CC-BY-4.0)

Dit drukverschil brengt de zuiger in beweging waardoor deze in aanraking komt met een koudereservoir. Daardoor stroomt de warmte uit de stirlingmotor naar het koudereservoir, waardoor de lucht in de zuiger weer afkoelt en de zuiger weer terug beweegt.

De bewegingen van de zuiger drijven een wiel aan. Er zijn verschillende variaties op dit principe, maar allemaal komen ze er op neer dat er warmte van heet naar koud stroomt, lucht uitzet en inkrimpt en er daardoor een vliegwiel in beweging komt.

Wat kan je met een stirlingmotor?

Anders dan bijvoorbeeld een benzinemotor of een dieselmotor, die heel kieskeurig zijn wat betreft hun brandstof, is een stirlingmotor heel veelzijdig. Het enige wat hij vraagt is een temperatuurverschil. Je kunt dit type motor op elke warmtebron laten lopen, zelfs op je lichaamswarmte.

Hoe groter het temperatuurverschil, hoe meer vermogen de stirlingmotor kan leveren. Sluit een generator, bijvoorbeeld een fietsdynamo, aan op je wiel en voilà! Daar is je elektriciteitsbron. Ook is dit type motor erg stil en betrouwbaar omdat er maar weinig bewegende onderdelen in zitten.

Waarom zien we ze nog niet overal?

Het voornaamste nadeel van de stirlingmotor is dat deze motor in verhouding weinig vermogen levert. Een krachtpatser als bijvoorbeeld een benzinemotor of een gasturbine is het niet. Ook moet je een temperatuurverschil opwekken als dat er niet al is, en ook dat kost natuurlijk energie.

Toch is de stirlingmotor wel degelijk interessant. Zo kan je bijvoorbeeld een stirlingmotor op een kachel zetten en deze de hitte van een kachel in de kamer laten pompen. Die hitte komt uiteindelijk toch wel in de kamer terecht en zo kun je er ook nog eens extra elektriciteit uit halen. Zo heb je dubbel plezier van je kachel.