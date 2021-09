De toekomst is hier: Microsoft zet eerste stap naar een wachtwoordvrije toekomst

Microsoft

Microsoft zet de eerste stap naar wachtwoordvrij inloggen. Hoe ze dat doen en of jij er wel echt mee geholpen bent, dat lees je hier.

Iedereen raakt zijn wachtwoord ooit wel kwijt. Er zijn meerdere handige apps voor, hiermee sla je al wachtwoorden op. Bedoeling hiervan is dat je ze nooit meer kwijtraakt. Maar toch, niet veel mensen gebruiken die. Wachtwoorden zijn al jaren de belangrijkste beveiligingslaag geweest voor alles in ons digitale leven – van e-mail tot bankrekeningen tot videogames.

Chief Information Security Officer (CISO) bij Microsoft zegt: “Hackers breken niet in, ze loggen in.” En daar heeft hij een punt.

Microsoft en de wachtwoordvrije toekomst

Als je tegenwoordig een wachtwoord aanmaakt moet die voldoen aan allerlei eisen. Hij moet uniek zijn, lang genoeg zijn, verschillende tekens bevatten en ga zo maar door. Dan moet je ze allemaal ook nog onthouden en af en toe wijzigen. Ellende alom. Microsoft deelt die mening en heeft hier dan ook onderzoek naar gedaan. In een recente Microsoft Twitter-enquête meldde een op de vijf mensen dat ze liever geen nieuw wachtwoord instellen. Teveel gedoe. Dus het bedrijf is aan de slag gegaan.

Wachtwoord

Al jaren roept het bedrijf dat in de toekomst een wachtwoord niet meer nodig is. Daarom kwamen ze deze week met een aankondiging om de volgende stap in die visie aan te kondigen. In maart 2021 had Microsoft aangekondigd dat inloggen zonder wachtwoord algemeen beschikbaar is voor commerciële gebruikers, waardoor de functie voor zakelijke organisaties over de hele wereld beschikbaar is. Maar nu kan jij het ook doen.

Je kan vanaf nu het wachtwoord uit je Microsoft- account halen. Gebruik de Microsoft Authenticator-app, Windows Hello, een beveiligingssleutel of een verificatiecode die naar je telefoon of e-mail is verzonden om je aan te melden bij je favoriete apps en services, zoals Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Family Safety en meer. Deze functie wordt de komende weken uitgerold.

Handig, of blijf jij je ‘good old’ wachtwoord gewoon gebruiken?