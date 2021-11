De top 10 allerslechtste wachtwoorden ooit

Overal heb je bijna wel een wachtwoord voor nodig. En er zijn veel foute keuzes hierin. De top 10 slechtste wachtwoorden is het resultaat hiervan.

Je leest het steeds vaker: mensen of bedrijven worden gehackt. En vaak kan dit gebeuren doordat de criminelen het wachtwoord kunnen achterhalen. Dat komt voornamelijk omdat we behoorlijk voor de hand liggende wachtwoorden kiezen. En dat is dom. Heel dom.

Niet doen

Met deze lijst willen we voorkomen dat je het wachtwoord 123456 kiest. De ‘Awful Password List’ is een jaarlijks project van de wachtwoordmanager NordPass. In feite weten we al jaren dat dit soort wachtwoorden slecht zijn. Maar ze komen nog steeds terug in de lijstjes met meest gebruikte wachtwoorden om in te loggen op bijvoorbeeld je e-mail.

De meeste hiervan, zoals “123456789” of “000000”, omvatten een soort van nummer-mashing op je toetsenbord, waarvan het bedrijf schat dat het voor elke codeur relatief eenvoudig zou zijn om in ongeveer een seconde te kraken. Andere populaire keuzes zoals “wachtwoord” en ” abc123,” zijn net zo gemakkelijk te kraken.

Top 10 allerslechtste wachtwoorden

Hoewel “qwerty” en “abc123” voor de hand liggende kanshebbers op de lijst zijn, zijn er andere minder voor de hand liggende – maar even slechte!

1. 123456

2. 123456789

3. 12345

4. qwerty

5. wachtwoord

6. 12345678

7. 111111

8. 123123

9. 1234567890

10. 1234567

Opvallend dat we zo vaak kiezen voor cijfers. De meeste van deze wachtwoorden kunnen volgens NordPass in minder dan een seconde worden gekraakt, terwijl de beste, zoals ‘myspace1’ en ‘michelle’, tot 3 uur kunnen duren (staan in de top 200). Jonas Karklys, CEO van NordPass, blijft verbijsterd en verdrietig. “Helaas worden wachtwoorden steeds zwakker en houden mensen zich nog steeds niet aan de juiste wachtwoordhygiëne”, zei Karklys in een verklaring. “Het is belangrijk om te begrijpen dat wachtwoorden de toegangspoort zijn tot ons digitale leven, en nu we steeds meer tijd online doorbrengen, wordt het enorm belangrijk om beter voor onze cyberbeveiliging te zorgen.”