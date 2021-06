De top 3 beste functies binnen Android 12 - Apparata

Afbeelding via Gizmodo

Android 12 is in een testversie uit en we hebben voor jou top 3 beste functies op een rijtje gezet!

Android 12 zit stampvol nieuwe functies. De tweede ‘build’ is nu uit van de Android 12 Bèta. Eerder schreven we al dat er een aanzienlijk nieuw design komt. Google noemt dit Material You, nu kan je er ook een glimp van zien. Wat nog meer? Check het hieronder.

Top drie beste functies Android 12

Here we go! Hieronder staan de beste functionaliteiten die we tot nu toe hebben kunnen vinden.

1. Privacy Dasboard

Apple staat met iOS eigenlijk beter aangeschreven als Android wat betreft privacy. Het bedrijf probeert daar nu een inhaalslag te maken. Het is het privacy dashboard genoemd en is als het ‘digitaal welzijn’ voor apps, die toegang hebben tot je machtigingen. Een nieuwe functie dus binnen Android 12. Je ziet bijvoorbeeld welke apps constant toegang hebben tot je locatiegegevens en hoe vaak die pings gedurende de dag voorkomen. Je kunt deze functie vinden in je instellingen.

2. Material You

Yep, dit is het nieuwe design. Het is volgens ons nog niet helemaal af, maar het begint erop te lijken. Je krijgt nu meer aanpassingen die mogelijk zijn te zien. Om er te komen klik je lang op het startscherm. Dan kies je Achtergrond en Stijl.

Material You is nog niet helemaal jij, maar er zit veel meer in de tweede bèta vergeleken met de eerste. Je krijgt niet het volledige scala aan aanpassingen dat we in renders hebben gezien, maar dat zal vast wel komen in de uiteindelijke versie. Kies een foto uit, die je uit je album haalt of eentje van Google. Nadat je een afbeelding hebt geselecteerd, kiest Android een kleur die overeenkomt met de achtergrond.

3. Indicators

Niet nieuw, want iOS heeft het ook al. Maar het kan niet ontbreken in het lijstje beste functies in Android 12, want nu heeft het systeem ook indicators. Het komt namelijk voor dat apps die op de achtergrond draaien, nog steeds toegang hebben tot je camera en/ of telefoon. Zeer onwenselijk. Dit kan zelfs gebeuren als je al bezig bent in een andere app. Nu krijg je te zien als dat het geval is met een indicator. Het verschijnt wanneer een app de camera of microfoon actief gebruikt. Zodra het is geminimaliseerd, verschijnt het als een kleine groene stip.