De top drie beste AI imaging apps voor je smartphone

Kunstmatige intelligentie maakt op dit moment een enorme revolutie door. Vooral op machine learning en deep neural networks gebaseerde AI explodeert. Zo zijn er nu AI’s die in staat zijn om levensechte foto’s en kunst te genereren, te chatten en zelfs 3D-ontwerpen te maken. Hieronder een drietal verrassende AI-apps waarmee je opmerkelijke dingen kan doen.

WOMBO Dream AI

Met de app Dream AI van appmaker WOMBO kan je hyperrealistische auto’s en kunst genereren, met behulp van een opdrachtprompt.

Mayatempel op Mars, met paddenstoelbomen, gecreëerd met WOMBO Dream AI.

Ook heb je met de betaalde versie een grotere keus wat betreft filters. Afhankelijk van je fantasie kan je landschappen, bizarre aliens of realistisch ogende, maar wel complete fake beelden genereren.

Voor de meest realistische beelden kan je het beste het filter HDR gebruiken. Wil je liever een cartoon tekening, een schilderij of bijvoorbeeld een psychedelisch effect? Kies dan een ander filter. In principe kan je volop experimenteren. Zelfs de sky is niet the limit, want je kan alle regels en natuurwetten aan je laars lappen.

Omdat de bediening van WOMBO Dream vrij eenvoudig is, is dit de ideale app om je AI-avonturen mee te beginnen. WOMBO Dream download je voor Android apparaten hier, en voor iPhones hier.

Night Cafe

Iets ingewikkelder om te bedienen, maar met veel meer mogelijkheden is Night Cafe. Met de gratis versie kan je tot vijf plaatjes per dag maken. Met de betaalde versie meer, maar dat kost je dan wel credits.

Night Cafe biedt toegang tot de spectaculaire Dall-E 2 engine van OpenAI, waarmee uiterst realistische beelden zijn te maken. Het is dus zeker een aanrader, als je al wat ervaring het met kunstmatige intelligentie en je je er verder je wilt verdiepen.

Vooral door absurde prompts in te voeren, kan je opmerkelijke kunstwerkjes maken. Als voorbeeld, links het resultaat van “four ant chairs surrounding a scarabee table”, met vier op mieren geïnspireerde stoelen.

Wil je op basis van bestaande foto’s nieuwe kunst maken, of een bestaand kunstwerk verder evolueren? Dan kan je een van de drie andere modellen gebruiken. Ook zijn deze drie andere modellen wat minder streng op het gebied van toegestane en verboden woorden, omdat ze gebruik maken van de open source AI van Stable DIffusion.

Ook erg sterk, en een unieke mogelijkheid van Night Café is de optie om kunst in de stijl van bijvoorbeeld Van Gogh, Picasso of Rembrandt te produceren. Verder kan je je creaties delen en laten beoordelen door andere gebruikers. Ben je serieus met gegenereerde kunst bezig, en wil je groeien? Dan is dit dus de ideale website voor jou.

NIght Cafe is niet te downloaden op Google Play of de Appstore. Wel is de website erg mobielvriendelijk, en krijg je prompts als je je eenmaal aangemeld hebt op de website. Qua gebruiksgemak is er eigenlijk weinig verschil met een app.

Dall-E 2 van OpenAI

Met NightCafe heb je al toegang tot enkele functies van OpenAI Dall-E 2. Mogelijk ken je OpenAI al wegens hun bekende chatrobot ChatGPTin. Maar wil je echt volledige toegang tot ook de meer krachtige functies van Dall-E 2? Dan kan je het beste gebruik maken van de interface van OpenAI zelf.

Elke maand krijg je de beschikking over 15 credits, waarmee je afbeeldingen met behulp van een tekstprompt kan genereren. Wil je meer kwijt? Dan kan je deze aankopen voor rond een euro per stuk, met korting bij grotere aantallen. Eén van de meest krachtige functies van Dall-E 2 is de mogelijkheid om plaatjes uit te breiden met door de AI gegenereerde content.

Zo kan je het beroemde melkmeisje van Vermeer laten omringen door een bijpassend 17e-eeuwse interieur. Ook, voor grafisch ontwerpers een zeer nuttige toepassing, kan je voorwerpen uit een landschap laten verwijderen en laten vervangen door een waarschijnlijke achtergrond. In dit voorbeeld is de boom verwijderd uit een bekend esoterisch plaatje en vervangen door een achtergrond.

Hier zie je overigens ook de beperkingen van AI. De kunstmatige intelligentie heeft geen inzicht in wat de afbeelding precies voorstelt en maakt domweg gebruik van patronen in vergelijkbare afbeeldingen in zijn enorme database. Vaak gaat het goed, soms niet.

Zoals je merkt, kan dit heel wat vervelend werk schelen. Je kan OpenAI’s interface voor Dall-E 2 vinden op hun website.