De ultieme Justice League van Zack Snyder komt eindelijk uit - Apparata

Foto @Warner Bros.

Na het teleurstellende Justice League (2017) komt Warner Brothers nu met de definitieve versie van regisseur Zack Snyder.

Justice League kwam in 2017 uit en moest het bombastische, ensemble cast concept van Marvel evenaren. Dat lukte zachtst gezegd totaal niet en de film werd behoorlijk slecht ontvangen. Het had deels met gerommel achter de schermen te maken, waaronder het verlaten van regisseur Zack Snyder. Maar niet getreurd, de legendarische comic-book fanaat komt nu met zijn versie van de film.

Zack Snyder’s Justice League

Amerikaanse regisseur Zack Snyder moest halverwege de productie van Justice League het project verlaten. Tragiek binnen zijn gezin zorgde ervoor dat hij zijn passieproject niet kon afmaken.

Fans vragen daarentegen al jaren of Snyder alsnog het project zou kunnen ‘afmaken’ na de teleurstelling van de originele film. Die gebeden zijn gehoord, want op 18 maart komt de Justice League van Zack Snyder naar HBO Max.

Het gaat om een versie van de film die is samengesteld door Snyder zelf. Dat wil zeggen dat zijn visie voor de film ook eindelijk gereflecteerd zal worden. En je krijgt tevens heel veel extra’s, want de regisseur staat niet bekend om zijn kritische montage-proces. Zack Snyder’s Justice League zal namelijk rond de vier uur lang duren; pakweg twee keer zo lang als het origineel.

Als kers op de superheldentaart investeerde Warner Bros. naar verluidt zo’n 70 miljoen voor de re-edit om nieuw materiaal te schieten en de CGI op orde te maken. Dat is ongeveer een vierde van het originele budget extra, wat een hoop uit kan maken.

Omdat HBO Max niet in Europa beschikbaar is, zullen Nederlandse filmfanaten nog iets je langer moeten wachten. De streamingdienst zal in de tweede helft van 2021 pas hier beschikbaar zijn.

Zack Snyder maakt al zijn hele carrière superheldenfilms voor DC comics. Denk aan het epische Watchmen, Man of Steel en Batman v Superman. Hij werkte tevens mee aan Wonder Woman, Suicide Squad en Aquaman. Hij staat bekend om zijn gestileerde, snoeiharde actie, voornamelijk zichtbaar in Sucker Punch en de 300-serie.