De ultieme selfie camera: de selfie drone! - Apparata

De volgende stap wordt momenteel gezet voor de ultieme selfie camera. Een smartphone- fabrikant heeft patent aangevraagd voor de selfie drone.

We zijn gek op foto’s en video’s. Dat doen we massaal met onze smartphone en dat is logisch. Je hebt hem (bijna) altijd bij je en de kwaliteit van de camera’s is gigantisch gestegen de afgelopen jaren. Fabrikanten van smartphones zijn continue op zoek naar de volgende ‘hype’ wat betreft camera’s.

Selfie drone

De fabrikant Vivo heeft onlangs een patent ingediend. Het gaat hier om een selfie drone. Niet geheel onlogisch, we gebruiken steeds meer drones en we maken steeds meer foto’s. Waarom die twee niet combineren?

Smartphones worden steeds strakker en de schermranden verdwijnen. De fabrikanten stoeien dus ook met waar ze de frontcamera’s moeten plaatsen. We hebben natuurlijk al pop- up camera’s, omklapbare camera’s, weggewerkte camera’s achter het scherm en ga zo maar door. Het idee van Vivo is nieuw, en vraagt daarom patent aan voor een vliegende dronecamera.

Het bedrijf heeft daadwerkelijk een patent ingediend en daar ook tekeningen aan toegevoegd. In het document wordt een elektronisch apparaat omschreven als een smartphone met ruimte voor een dronecamera. In het apparaat zit dan een schuiflade met daarin de kleine drone. Die zou er dan uit moeten vliegen als je de frontcamera aanzet. Klaar met het maken van die geweldige foto’s, dan vliegt de drone terug en schuift de la weer dicht. Het is een indrukwekkend idee, maar of het werkt in de praktijk is maar de vraag.

Afbeelding via WIPO

Meestal dienen dit soort bedrijven patenten in, om maar het patent te hebben. Stel dat in de toekomst opeens de technologie een grote stap voorwaarts maakt, dan hebben ze in ieder geval het patent. Het is niet te verwachten dat binnenkort een smartphone met een dergelijke drone wordt uitgerust. Simpel doordat er geen ruimte is in het apparaat. Moet de drone worden toegevoegd aan een huidige smartphone dan wordt deze aanzienlijk groter. En daar zit niemand op te wachten.