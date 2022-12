De verwachte autotrends van 2023 op een rij

Auto’s lijken duurder te worden, files worden langer en de populariteit van elektrische voertuigen lijkt te vertragen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de autobranche gedurende het afgelopen jaar? Welke autotrends kunnen we in 2023 verwachten? Je leest het in deze blog.

Wat zijn de verwachte autotrends van 2023?

In het afgelopen jaar wist de Nederlandse autobranche zich uit het dal te werken als je kijkt naar het aantal auto’s dat werd verkocht. De verwachting is dat de autoverkopen in 2023 nog verder zal gaan toenemen. Wat de belangrijkste autotrends van 2023 zullen zijn? We zetten de top 3 verwachte autotrends van 2023 op een rij.

Trend #1 Nieuwe auto’s worden duurder, prijs occasions daalt

In de afgelopen jaren is de prijs voor nieuwe auto’s flink gestegen. De voorspelling voor het komende jaar is dan ook dat de prijs nog niet zal gaan dalen. Daarentegen wordt wel verwacht dat de prijs voor occasions af zal gaan nemen. Dit komt omdat er meer nieuwe auto’s zullen worden verkocht en er dus ook meer auto’s worden ingeruild. Deze komen terecht op de occasionmarkt. De prijs voor de occasions zal hierdoor dalen.

Onze top 3 occasions voor in 2023

Wil jij profiteren van de verwachte prijsdaling bij occasions? Slim! Maar welke auto’s zijn er nu geschikt voor een tweede gebruiksperiode? Wij zetten drie populaire occasions van Toyota, Volkswagen en Kia voor je op een rij. Deze merken zullen ook in 2023 gewild zijn als in de occasionmarkt, vanwege de hoge kwaliteit auto’s en hun relatief lange levensduur.

1. Toyota Aygo

Sinds 2005 is de Toyota Aygo een populaire optie in het segment kleine stadsvoertuigen. Een groot pluspunt aan deze auto is dat je makkelijk kunt parkeren.

De eerste generatie Aygo staat vooral bekend om haar grote betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Bij de tweede generatie in 2014 wordt ook het kenmerk karaktervol toegevoegd. Het maakt niet uit of je nu kiest voor een eerste of tweede generatie Aygo, allen zijn even betrouwbaar.

2. Volkswagen Tiguan

Met de Volkswagen Tiguan koop je een luxe auto voor het hele gezin, met voldoende ruimte voor bagage. Ook als je je caravan of een paardentrailer mee wilt nemen, is deze vierwielaangedreven auto geschikt. Met deze Tiguan kun je tot wel 2500 kg trekken. De auto beschikt over een luxe en modern interieur en prettige stoelen.

3. Kia Niro

De 5-deurs Niro van het Zuid-Koreaanse automerk Kia, bevindt zich in het middensegment. Deze Niro is uitstekend geschikt als gezinsauto of zakelijke auto. Wist je dat de elektrische variant dé best verkochte zakenauto was in Nederland van 2022?

Trend #2 Leasen wordt nog aantrekkelijker

De kosten voor het bezitten van een auto zullen ook in 2023 blijven stijgen. Steeds meer mensen maken de overstap naar leasen. Het grootste voordeel van leasen is de mogelijkheid om kosten te spreiden zodat je financieel het overzicht houdt. Ook het voor langere termijn huren van een auto voor privégebruik, wordt verwacht dat leasen steeds populairder wordt.

Trend #3 Onderhoud wordt duurder

Het wagenpark in Nederland wordt steeds ouder, met als gevolg dat er steeds meer onderhoud nodig is. Ondanks dat er dus meer onderhoud aan auto’s moet worden verricht, profiteren de garagisten hier niet van. Het dealerrendement neemt niet toe en ook de prijzen voor hun spullen stijgen. Deze prijsstijging is vooral te wijten aan de leveringsproblemen en het tekort aan chips.

Wist je dat de verschillende onderdelen van een elektrische auto veel langer meegaan dan de onderdelen van een auto die rijdt op fossiele brandstof? Ook liggen de kosten wat betreft onderhoud lager.

Overweeg jij het kopen van een elektrische auto? Begin meteen met besparen op onderhoudskosten en vind de EV die bij jou past op auto.nl. Vergelijk het actuele aanbod gemakkelijk vanaf je bank:

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in de autobranche in 2022?

Kijken we terug naar 2022, dan zien we dat er in november meer auto’s werden verkocht dan in november 2021. Dit jaar gaat het om 27.810 voertuigen, tegenover 27.224 vorig jaar. Vooral de maand oktober 2022 lijkt succesvol te zijn als het gaat om het aantal auto’s dat verkocht werd. Het zijn vooral de merken Toyota, Volkswagen en Kia die het goed doen.

De ontwikkelingen binnen de autobranche veranderen op topsnelheid, zo ook in 2022. De grootste oorzaken van deze snelle veranderingen zijn innovatie, duurzaamheid, en wetten en regels die veranderen. Hieronder hebben we de belangrijkste ontwikkelingen in de autobranche van het afgelopen jaar voor je op een rij gezet:

Minder occasions verkocht

Gedurende de eerste drie maanden van 2022 zijn er 3,7% minder occasions verkocht dan op hetzelfde moment vorig jaar. Niet een dalende vraag vanuit de consument lijkt hier de oorzaak van te zijn, maar het tekort aan occasions. Daartegenover werden er juist meer elektrische voertuigen verkocht. Gedurende de eerste drie maanden van 2022 waren dit er 13 duizend meer dan in 2021.

Kies nu jouw occasion voordat deze alweer verkocht is:

Aantal en vorm tankstations is veranderd

Tankstations zijn een belangrijk en essentieel onderdeel van de autobranche. In de maand mei werd er in 2022 971,5 miljoen liter getankt. Toch zullen tankstations zoals we die nu nog kennen op de langere termijn verdwijnen. Om als tankstation te kunnen overleven waren het hebben van een goede locatie en focus op duurzaamheid het afgelopen jaar een vereisten. Hoe aan deze voorwaarden werd voldaan? Door meer te investeren in bijvoorbeeld energiezuinige verlichting, groene energie en het plaatsen van zonnepanelen.