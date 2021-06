De volgende absurde Twitch-hype: oren likken - Apparata

Na de Hot Tub-meta is het nu tijd voor de volgende absurde Twitch-hype, waarbij schaars geklede vrouwen oren likken simuleren.

Twitch was ooit het baken van gamer-energie, maar tegenwoordig is het een mengelmoes van allerlei vreemde subculturen. Recentelijk moest het streamingplatform nog een aparte categorie maken omdat schaars geklede vrouwen de gamers verdreven. Nu is ook de ASMR-categorie niet meer veilig dankzij een onbegrijpelijke nieuwe hype: oren likken.

Oren likken op Twitch

Binnen de kortste keren groeide een sub-categorie binnen het ASMR-gedeelte van het platform uit tot de dominante bezigheid. ASMR, een afkoring voor autonomous sensory meridian response, beschrijft het fluisteren en uitvergroten van geluiden. Dit kan een prettige sensatie opwekken bij de kijkers/luisteraars.

Zoals altijd op Twitch ontstaat er organisch een formule (meta) die zeer twijfelachtig is. Veel vrouwen ontdekten eerst dat ze hun normale bezigheid het beste in bikini en een opblaasbadje konden doen. Nu zijn diezelfde meiden op Twitch overgestapt naar het oren likken.

Een speciale ASMR-microfoon met twee gesimuleerde oren dient als medium voor deze absurde hype. Streamers combineren gebruikelijke ASMR-technieken (als fluisteren en smakken) en voegen daar het aflikken van de microfoon aan toe.

Twitch ontdekte binnen de kortste keren de populariteit van deze al dan niet seksuele handeling. Enkele grote ASMR-streamers werden (tijdelijk) verbannen van het platform, waarmee Twitch duidelijk wil maken dat deze vorm van content niet toegestaan is. Het probleem is daarentegen dat Twitch nooit zo goed lijkt te weten wat nu precies de eigen regels zijn. De Hot Tub-meta was hetzelfde verhaal; eerst werden streamers verbannen, toen bleek dat het gewoon mocht, mits in de daarvoor bestemde categorie.

Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Twitch straks met een speciale categorie voor ASMR-oren likken komt. Tot die tijd mag deze vorm van content technisch gezien niet. Maar als je nu de ASMR-categorie bezoekt, zijn er genoeg streams van de vreemde handeling te vinden.