De volgende Apple TV heeft een gave nieuwe functie - Apparata

De nieuwe Apple TV kom eraan en het zou zomaar kunnen dat je er veel meer mee kan doen dan nu.

Bijna elke week is er wel nieuws over de nieuwe Apple TV. Het was al eerder bekend dat de HomePod van het bedrijf wellicht uitgevoerd gaat met een scherm en camera. Apple trekt dit idee nu verder en introduceert dit nu ook bij de Apple TV. Volgens een rapport van Bloomberg kan het nieuwe apparaat de vorm aannemen van een soundbar met ingebouwde camera. Cool!

Inhaalslag

Apple is op het gebied van smart-home wel achter gebleven bij de concurrenten de afgelopen tijd. Maar een dergelijk veelzijdig nieuw apparaat kan daar verandering in gaan brengen. Het bedrijf werkt aan een Apple TV dat gecombineerd kan worden met de HomePod- luidspreker en een camera zou bevatten. Met die camera kan je dan videoconferenties houden via een aangesloten TV of andere smart-home apparaten. Apple verwacht dus in ieder geval dat we nog lang online zullen vergaderen in dit corona tijdperk.

Gaming en andere nieuwe functies Apple TV

Ook zal het bedrijf gaming serieus nemen, omdat dit simpelweg een gigantische markt is en er veel geld mee te verdienen is. Uiteraard blijft het bekijken van video zeer belangrijk. Dit in combinatie met het gebruik van slimme luidsprekers, zoals het afspelen van muziek en het gebruik van de digitale Siri-assistent van Apple, maakt het plaatje compleet.

In het rapport staat ook dat het bedrijf aan het onderzoeken is om ‘de iPad op de luidspreker aan te sluiten met een robotarm die kan bewegen om een ​​gebruiker door een kamer te volgen’. Dat zou wel heel innovatief zijn!

Indien het rapport gelijk heeft, dan zou deze nieuwe Apple TV het meest ambitieuze smarthome-hardware aanbod van Apple tot nu toe zijn. Maar Apple test de nieuwe functie van de Apple TV nu, het is wel vaker voorgekomen dat deze uiteindelijk niet de eindstreep halen. En in dit geval zou dat jammer zijn.