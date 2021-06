De volgende generatie Windows is aangekondigd - Apparata

Windows 10 kennen we natuurlijk al een tijdje. Maar wat is de volgende stap? De volgende generatie Windows komt er bijna aan.

Windows 95, Windows 98, XP, Vista, noem ze maar op. Wie is er niet mee groot geworden? Al een aantal jaren is Windows 10 hét besturingssysteem van Microsoft. Uiteraard krijgt ook deze versie vroeg of laat weer een opvolger. Wat we precies kunnen verwachten weten we binnenkort. Microsoft heeft namelijk een event aangekondigd waar ze de volgende generatie Windows uit de doeken zullen doen.

Het event staat gepland op 24 juni en Microsoft CEO Satya Nadella en Microsoft-topman Panos Panay zullen het event aan elkaar praten. Nog onduidelijk is wat we precies kunnen verwachten. In uitnodigingen verstuurd naar media voor het event is wel een nieuw Windows logo te bespeuren. Dat wijst op uiterlijke wijzigingen voor de volgende generatie Windows.

Op dit moment is het zo dat Windows 10 een kleien transitie ondergaat. Recent werd bekend dat ouderwetse icoontjes vervangen worden. Er zitten nog wat Windows 98 logo’s in Windows 10. Die meer dan 20 jaar oude icoontjes waren broodnodig aan vervanging toe. Op 24 juni weten we meer, dan doet Microsoft de volgende generatie Windows uit de doeken. We zijn erg benieuwd wat de Amerikaanse techgigant gaat laten zijn op dit evenement.