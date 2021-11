De volgende iPhone-software heeft een geweldige upgrade

De aankomende iPhone- software 15.2 heeft iets nieuws wat een goede upgrade is.

De nieuwe iPhone- software is tijdens het afgelopen WWDC- evenement aangekondigd. Meerdere toevoegingen werden geïntroduceerd en veel daarvan moet nog komen. Maar bij de volgende upgrade naar iOS 15.2 zit er al een belangrijke functie in. Namelijk ‘Digital Legacy’.

Upgrade in iPhone- software

De naam zegt het al: digitaal nalatenschap. De dood overkomt ons allemaal, helaas. Bij deze functie moet je nadenken over wat er gebeurt als je sterft. Doe dit sowieso, dit kan met een testament. Daarmee voorkom je veel gedoe voor je nabestaanden.

Apple komt nu met een online erfenis. We kennen allemaal de verhalen wel van mensen die geen toegang hebben tot de iPhone van iemand die er niet meer is. Hierdoor zijn zij buitengesloten van kostbare herinneringen die je niet kwijt zou willen raken. Denk aan foto’s of filmpjes.

Digital Legacy

Apple heeft dit zich gerealiseerd en komt met een functie om dit op te lossen. Dat is opmerkelijk, want het bedrijf heeft dit altijd geweigerd. Dit vanwege privacy. Met de nieuwe functie kan je ervoor zorgen dat mensen die achterblijven, toegang krijgen. Dan hoeven ze ook niet meer te raden naar je wachtwoord. Meestal kom je er niet achter en blokkeert de telefoon. Ellendig.

Met de functie kan je maximaal vijf mensen aanwijzen als ‘Legacy Contacts’. Zodat het doorgeven van gegevens en persoonlijke informatie die op iCloud zijn opgeslagen gemakkelijk wordt, in plaats van onmogelijk. Op de iPhone of iPad ga je naar Instellingen en vind je Wachtwoord & Beveiliging, die je vindt als je op de tegel met je naam tikt, bovenaan de voorpagina van Instellingen. Daar kan je dan de gegevens toevoegen. Vergeet niet de mensen zelf te informeren! Anders heb je er alsnog niks aan.