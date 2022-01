De volgende prijsverhoging voor Netflix dreigt

Een nieuw jaar, een nieuwe prijsverhoging voor Netflix. Het dreigt er weer aan te komen, helaas.

Regelmatig verhoogt Netflix de prijzen. De Amerikaanse streamingdienst kiest ervoor om per regio een beleid te voeren. Zo krijgt het ene land een verhoging in april en het andere weer in september. Over prijsverhogingen gesproken. Nederland kreeg in oktober 2021 nog een prijsverhoging.

Netflix prijsverhoging

Mogelijk gaan de abonnementsprijzen voor Netflix dit jaar nog verder omhoog. Althans, er staat een verhoging voor de thuismarkt van het bedrijf op de agenda. Abonnees in de Verenigde Staten en Canada gaan meer betalen, daarover bericht Reuters. Het basis abbo gaat van 13,99 dollar naar 15,49 dollar per maand. Het duurdere abonnement kost nu nog 18 dollar per maand en straks 19,99 dollar per maand. Een vergelijkbare verhoging voor Canada, maar dan met de Canadese dollar uiteraard. De laatste keer dat Amerika een prijsverhoging kreeg was eind 2020.

In verband met de inflatie en grote investeringen is een verhoging van de abonnementskosten voor Netflix niet heel gek. Maar niemand zit te wachten op een prijsverhoging, of dat nu voor Netflix of voor Disney+ is. Helaas ontkom je er niet aan. Hopelijk blijft Nederland een verhoging dit jaar bespaard. Maar hou er altijd rekening mee in je achterhoofd.