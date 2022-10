Heb je zelf geen auto of juist een groter voertuig nodig? Ontdek de voordelen van een busje of auto huren!

Ga je verhuizen, met een groep op vakantie, is je auto onverhoopt onbruikbaar of heb je om een andere reden voor korte termijn een auto nodig? Dan is het ideaal om een auto of busje te huren. Je betaalt alleen voor het vervoersmiddel wanneer jij dat nodig hebt, kunt deze vaak in de buurt ophalen en terugbrengen én hoeft je niet druk te maken om apk’s en verzekeringen. Ontdek de mogelijkheden van een bus of auto huren en gebruik onze tips om de beste verhuur te vinden!

Al je eigendommen vervoeren

Gestruind op Marktplaats en ontdek je na aankoop dat je item nét iets te groot is voor jouw auto? Wanneer je een artikel op de fiets mee dacht te nemen, maar het gewicht zelfs voor je sterke stalen ros aan de enthousiaste kant is, is het ideaal om een auto of busje in te schakelen. Kies voor een dag een busje te huren en je vervoert gemakkelijk allerlei spullen met een groot formaat. Bestelbusjes zijn ook geschikt voor verhuizingen. Of je nu van Friesland naar Limburg verhuist, een zoon/dochter hebt die op kamers gaat of je ouders willen kleiner gaan wonen. Met een busje of vrachtwagen hoef je je geen zorgen te maken: alle items passen er makkelijk in.

Naast het meenemen en verhuizen van al je eigendommen, zijn er ook steeds meer mensen die juist gaan ontspullen. Neem de 30 wear rule, die stelt dat je kledingstukken alleen moet aanschaffen als je ze minstens 30 keer draagt. Haal je dat niet? Dan past het beter in de kast van een ander. Een jaarlijkse grote schoonmaak is dan ook geen overbodige luxe. Naast kleding is er namelijk in ieder huis een berg aan spullen te vinden die eigenlijk niet gebruikt worden. Door voor één dag een busje te huren, zorg je ervoor dat je na het grote uitzoekwerk alles ook direct kunt wegbrengen. Overbodige inventaris bezorg je zo bij een nieuwe eigenaar, terwijl je grofvuil van het klussen en tuinafval in één keer bij de stort aflevert.

Zorgeloos op vakantie

Wanneer er plannen zijn voor een groepsvakantie met de hele familie of vriendengroep, dan rijst al snel de vraag wie er kan rijden. Wel eens overwogen om een busje te huren en ook onderweg al gezellig met z’n allen te zitten? Zing mee met de gedeelde afspeellijst, praat alvast bij met die studievriend of achterneef en plan alvast wat jullie écht moeten doen als je op de bestemming bent. Een busje of auto huren is ook erg handig wanneer je eigen auto te klein of bijvoorbeeld oud is, waardoor deze niet meer geschikt is om de lange afstand naar de vakantiebestemming af te leggen.

Vind de bus, vrachtwagen of auto die jij nodig hebt

Wanneer je overweegt om een vervoersmiddel te huren, komt er van alles op je af. Met deze tips vind je een geschikte auto, bus of vrachtwagen: