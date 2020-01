De VS is nog niet klaar met het verwoesten van Huawei

Huawei zal nog meer klappen van de Verenigde Staten moet incasseren.





De Verenigde Staten zijn nog lang niet klaar met het verbannen van Huawei, zo blijkt uit een interview met de Amerikaanse minister van economische zaken Wilbur Ross . Als het zo door gaat dan blijft er niets meer over van wat ooit de internationaal gezien interessante tech-gigant Huawei was.

We weten al langer dat de Verenigde Staten het gemunt hebben op het Chinese Huawei. De voormalige populaire prijsvechter zou spioneren voor de Chinese overheid en moest halsoverkop Google’s vele services ontwijken. Ondertussen zoekt het bedrijf manieren om eigen diensten aan te bieden ter vervanging.

Huawei moet daarbij behoorlijk gaan opschieten want de administratie onder Trump laat er geen gras over groeien. De export van producten naar Huawei wordt waarschijnlijk nog moeilijker gemaakt voor Amerikaanse bedrijven. Nu wordt er een uitzondering gemaakt voor producten die voor 75% bedacht en vervaardigd zijn in het buitenland. Ross wil dat percentage verhogen naar 90%.

Overigens trekt Huawei zich er (in elk geval in het openbaar) niet zo veel van aan. Voorlopig mogen ze gewoon Android gebruiken en ondanks de ban in de V.S. (met als gevolg een gebrek aan Google-services) zou het Chinese merk toch een zeer succesvol 2019 hebben doorgemaakt. Ze zeggen dan ook dat ze prima in staat zijn om nog meer ‘aanvallen’ van de V.S. te incasseren.

Bron: Bloomberg

