De Xiaomi MIX vouwbare smartphone is gelekt! - Apparata

Foto’s van een werkende Xiaomi MIX zijn gelekt. Daardoor krijg je nu alvast een blik wat je kunt verwachten van deze vouwbare smartphone.

Nog voordat je ogen het mogen zien hebben we hier de gloednieuwe Xiaomi MIX voor je. Het is de eerste vouwbare smartphone van het Chinese techbedrijf. Officieel moet de smartphone nog gepresenteerd worden, maar er zijn foto’s van het toestel in een werkende staat gelekt. De plaatjes zijn afkomstig van Chinese media.

Het is niet duidelijk of dit een productiemodel of een concept is. Zo kan er ook nog geen conclusie worden getrokken of dit het uiteindelijke design gaat zijn. Wat bijvoorbeeld opvalt is de duidelijk zichtbare vouw van de smartphone in het scherm. Dat hebben de concurrenten toch een stuk beter voor elkaar. Maar dat gezegd hebbende. Met de uiteindelijke smartphone heeft Xiaomi dit issue misschien al opgelost.

De nog prille markt van vouwbare smartphones krijgt langzaam maar zeker steeds meer smartphones. Samsung en Huawei waren er vroeg bij. Van de grote merken weten we dat naast Xiaomi ook Vivo en OPPO bezig zijn met een dergelijk concept. Het aanbod zal dus uiteindelijk groeien, wat het wat minder een niche maakt. Het is nog niet bekend wanneer de Xiaomi MIX gepresenteerd gaat worden.