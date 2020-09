Krijgen we na de Bitcoin de DeFi-gekte? - Apparata

Bitcoin prijs daalt fors, maar de nieuwste DeFi hype lijkt veel gevaarlijker.

Inmiddels vormen Bitcoin en andere cryptomunten voor veel investeerders een reguliere aanvulling op hun beleggingsportefeuille. Anderen zijn, zoals je hier ook vaak in de commentaren kunt lezen, verklaard tegenstander van de Bitcoin. Inmiddels is er ‘in crypto’ echter een nieuwe hype die de Bitcoin en consorten ver achter zich laat, DeFi. Deze blijkt echter gevaarlijke trekjes te vertonen van een financiële wild-west.

Wat is DeFi?

DeFi is de moderne benaming voor wat men vroeger ‘open finance’ noemde. Kort gezegd werkt het als volgt. Twee partijen willen een zaak met elkaar doen. Hieraan worden door een zogenaamd ‘smart contract’ voorwaarden verbonden. Dit smart contract wordt op de Blockchain (de Ethereum-blockchain is het meest gebruikt) geregistreerd. Via techniek meet men wanneer aan de afgesproken voorwaarden voldaan is. Zodra dat gebeurt geeft het systeem automatisch de tegenprestatie (bijvoorbeeld betaling) vrij.

Omdat die transacties via de Blockchain lopen zijn er cryptomunten nodig om die transactiekosten te betalen. Deze zogenoemde DeFi tokens zijn dus niet bedoeld om mee te speculeren. Toch gebeurt dat veel en de investeerders die instappen ontvangen soms absurd hoge rendementen. DeFi is dan ook erg populair.

Is DeFi gevaarlijk?

DeFi staat aan het begin van de ontwikkeling. We zien veel patronen die overeen komen met de beginfase van de cryptomarkt. Zo zien we munten die op de ene dag waardeloos zijn en dan ineens 1.800% rendement op één dag geven. Ook zien we veel opportunisten die, soms met goede bedoelingen en soms door pure oplichting, de investeerders met lege handen achterlaten. Tot slot is er natuurlijk altijd de hebberigheid of het gebrek aan kritisch vermogen van investeerders. Dit bewees Jordan Lyall. Hij is ontwikkelaar van het DeFi team bij ConsenSys. Als een grapje publiceerde hij in augustus een handleiding om binnen 5 minuten een eigen DeFi-project te lanceren. Dit is grappig maar normaal gesproken waardeloos voor investeerders omdat er geen idee achter zo’n meme zit.

Introducing The Degenerator.



Spin up a new #DeFi project in as little as 5 minutes! pic.twitter.com/qpiod6uqSf — Jordan Lyall 🍍 (@JordanLyall) August 15, 2020

Het duurde niet lang voordat iemand de MEME Coin ontwikkelde. Inderdaad, een funmunt. Toch slaagde men erin deze op cryptobeurs CoinGecko te lanceren. Er werd zelfs een heuse Airdrop georganiseerd. Iedereen die een link opende op Telegram en een Google Form invulde kreeg 355,55 MEME.

Wat men niet verwachtte gebeurde. Speculanten doken erin. De volkomen waardeloze munt heeft nu een marktkapitalisatie van meer dan $ 600.000,-. Dit doet verdacht veel denken aan het crypto-experiment met de funmunt DogeCoin (DOGE).

Volgens critici laat dit project exact alles zien wat er mis kan gaan met DeFi en roept men investeerders op het hoofd koel te houden.

Bitcoin heeft het moeilijk

Als we ondertussen naar de inmiddels door Defi-adepten al als ‘traditioneel’ bestempelde Bitcoin en cryptomarkt kijken zien we dat de Bitcoin en de grootste cryptomunten het nog steeds lastig hebben na de moeilijke start van gisteren. In het overzicht met de live cryptokoersen, dat ik vandaag om 12.00 uur vastlegde, zien we de niet al te positieve resultaten.

De Bitcoin-koers in dollars bedraagt nu $ 10.456,45 en daarmee komt de gevreesde $ 10.000,- weer in zicht, maar dat bleek in het verleden voor veel beleggers geen probleem te zijn.