Demonstratie Amsterdam: plannen voor brug op de lange baan

Afgelopen zaterdag 14 januari werd door de Fietsersbond Amsterdam en het Fietsmuseum een fietsdemonstratie gehouden, genaamd ‘Sprong over het IJ’ Ondanks dat Amsterdam-Noord blijft groeien en de ponten overvol zijn, worden de plannen om een brug aan te leggen over het IJ op de lange baan geschoven. In 2050 wordt er een groei in Amsterdam-Noord verwacht van 43 duizend inwoners. Lees in deze blog meer over de fietsdemonstratie.

Amsterdam verschuift doelen om begroting rond te krijgen

Al in 2018 was het idee om een brug over Ij aan te leggen. De verkeersminister Melanie Schultz wist hier een stokje voor te steken. Hierdoor kwam de Javabrug op een laag pitje te staan. Momenteel is het de gemeente Amsterdam zelf die de Javabrug tegenhoudt. De 135 miljoen die nodig is voor de Javabrug, is begin oktober opnieuw tegengehouden, om andere doelen te behalen.

Tijdens de fietsdemonstratie werd de gemeente op te roepen iets te doen aan het beschikbaar stellen van budget voor de ‘Sprong over het Ij’. Samen met het gezelschap van ongeveer 50 demonstranten, werd er om 14.30 uur een fietstocht gemaakt van het Stadsloket in Amsterdam noord naar de Stopera. De petitie om de Javabrug te realiseren werd overhandigd aan de wethouder van het verkeer, Melanie van der Horst.

Fietser als verliezer

Volgens de Amsterdamse Fietsersbond is het vooral de fietser die de grootste verliezer is. Al sinds 2011 zet de Fietsersbond zich in om de brug te realiseren. Dit terwijl de ponten in Amsterdam Noord overvol zijn. Volgens berekeningen zou de nieuwe Javabrug direct tot één van de drukste fietsverbindingen horen.

