Design van de PlayStation 5 maakt internet gek [render]

Met de Dev kit en controller als inspiratie maakt hij de PS5-fans wild.





In de strijd om de consoles lijkt Xbox momenteel opener dan PlayStation. Waar de franchise van Microsoft al diverse beelden van de console vrijgaf is de informatie bij Sony beduidend dunner gezaaid. Dit leidt ertoe dat de internetgemeenschap zelf aan het ontwerpen slaat en daar zitten soms pareltjes bij. Met name de onthulling van de Dual Shock controller voor PS5 heeft tot heel wat creativiteit geleid.

Reddit-gebruiker ruddi2020 heeft op basis van de controller en de dev kit, waarvan het uiterlijk wel bekend is, een console en bijbehorende gameset ontworpen. De reacties zijn opvallend enthousiast.

In de titelplaat en hieronder zie je de details van zijn mooie renders.

De hele reportage en de bijzonder enthousiaste reacties kun je via zijn Reddit-post bekijken.