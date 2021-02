Deze PlayStation 5 game kun je gratis downloaden - Apparata

In eerste instantie zou je moeten betalen voor de PlayStation 5 game Destruction Allstars, maar het spel is nu gratis!

Iedere maand brengt Sony een aantal gratis games naar de PlayStation 4 en 5. De ene maand is dat spectaculairder dan de andere. Voor de maand februari heeft Sony in elk geval een topper voor je klaarstaan. Je kunt namelijk de game Destruction Allstars gratis downloaden als je een PlayStation Plus abonnement hebt.

Eigenlijk zou Destruction Allstars een volwaardige game zijn waar je gewoon de volle map voor zou moeten betalen. Het spel werd echter door omstandigheden uitgesteld en verscheen niet in het najaar van 2020. Om teleurgestelde fans tegemoet te komen heeft Sony besloten de game gratis aan te bieden. Dit zou verlopen via PlayStation Plus wanneer de game zou verschijnen.

Inmiddels zitten we in 2021 en de game is nu gratis te downloaden in de PlayStation Store. Een vereiste is wel dat je een abonnement hebt op PS Plus. In Destruction Allstars neem je het (online) tegen elkaar op met botsauto’s op een uitdagend parcours.