Dexter tv-serie is terug en dit zijn de eerste beelden! - Apparata

De populaire tv-serie Dexter komt terug. Showtime heeft de eerste beelden vrijgegeven in een teaser.

De Amerikaanse drama mysterie serie Dexter draaide van 2006 tot en met 2013 op Showtime. De serie was ook te zien op andere netwerken. De eerste seizoenen waren geweldig, maar het laatste seizoen was niet het beste. Een gevalletje Game of Thrones zeg maar. Dexter kreeg nooit het einde dat de fans voor ogen hadden. Maar nu komt de serie terug.

Dexter tv-serie

Het is geen reboot van de tv-serie of een nieuw seizoen met flashbacks. De show gaat gewoon verder waar het gestopt is na het achtste seizoen. We zullen geen spoilers met je delen, mocht je nog moeten beginnen aan Dexter. Maar fans kunnen zich vast nog wel herinneren hoe de populaire serie eindigde in 2013.

Fans hoopte al jaren dat de serie een terugkeer zou maken. Maar dan wel op een waardige manier, en niet zo afgeraffeld als het einde van het laatste seizoen. Dexter komt als tv-serie terug en televisienetwerk Showtime heeft nu een eerste teaser vrijgegeven. Je ziet een wat vreemd lachende Dexter. Wat zou dat toch betekenen? Het nieuwe seizoen bestaat uit 10 afleveringen en verschijnt dit najaar op Showtime. Je kunt de teaser hieronder bekijken.