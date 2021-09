Deze 10 films op Netflix zijn nu erg populair

Volgens Netflix zijn deze films momenteel erg populair onder de kijkers. We nemen je mee in een lijstje.

Netflix lijstjes. We zijn er gek op. In dit artikel brengen we films onder de aandacht die volgens Netflix momenteel populair zijn op de streamingdienst. Dit is wat wij Nederlanders momenteel leuk vinden om te kijken. Gaan we!

Catch Me If You Can

Frank W. Abagnale Jr. doet zich met succes voor als piloot, advocaat en arts – en dat alles voor zijn 21ste verjaardag!

Blood Diamond

In het door oorlog geteisterde Sierra Leone, helpt een diamantsmokkelaar een lokale visser zijn familie op te sporen in ruil voor een door hem gevonden grote edelsteen.

GoodFellas

Oud-gangster Henry Hill vertelt over zijn kleurrijke, gewelddadige opkomst en ondergang binnen een misdaadfamilie uit New York, de droom die een paranoïde nachtmerrie werd.

He’s just not that into you

De naar liefde hunkerende Baltimoreans krijgen te maken met de valkuilen van menselijke interactie in deze verfilming van Greg Behrendts bestseller.

Edge of Tomorrow

Bill Cage beleeft de dag dat hij stierf op het slagveld steeds opnieuw, tenzij hij een manier kan vinden om niet alleen te overleven, maar ook om de aliens te verslaan.

Shutter Island

De verontrustende visioenen van een Amerikaanse marshal compromitteren zijn onderzoek naar de verdwijning van een patiënt uit een psychiatrisch ziekenhuis.

The Hangover

Als drie vrienden eindelijk wakker worden na een wild vrijgezellenfeest, is hun beste vriend spoorloos verdwenen en hij is degene die in het huwelijksbootje stapt.

Forrest Gump

Hij is supervriendelijk maar simpel en toch weet hij het middelpunt te zijn van alle belangrijke gebeurtenissen in de jaren 60 en 70.

Rocketman

Popster Elton John en artiest binnen de muziek kijkt, in rehab, terug op zijn eenvoudige komaf, tijdloze liedjes en onstuimige momenten van inspiratie en overdaad. Gebaseerd op zijn ware verhaal.

Skyscraper

Wanneer het hoogste gebouw ter wereld doelwit wordt van een terroristische aanval, doet een beveiligingsadviseur alles om zijn gezin te redden uit de chaos.

Dat waren ze. 10 films die nu populair zijn op Netflix. Veel kijkplezier!