Deze 10 games speel je dit weekend gratis op Xbox

De 10 games die je gratis kunt spelen maken deel uit van het Big Gaming Weekend van Xbox.

Het mag dan prachtig weer zijn buiten. Bij Microsoft hebben ze nu niet bepaald rekening gehouden met de Nederlandse weersomstandigheden. Het Amerikaanse bedrijf ziet je het liefst dit weekend achter je Xbox zitten, want het is namelijk het Big Gaming Weekend.

Voor het Big Gaming Weekend zijn 10 games die Xbox-bezitters gratis kunnen spelen. Ook is het zo dat het online gedeelte van de Xbox gratis toegankelijk is voor iedereen. Normaal gesproken moet je een Xbox Live Gold abonnement hebben om online te kunnen gaan.

Het is voor Xbox een mooi moment om te laten zien wat er zoal mogelijk is met een Xbox Live Gold abonnement. Het commerciële randje aan dit weekend is dat je achteraf zo’n abonnement overweegt af te sluiten. In die keuze staat je helemaal vrij, dit weekend is het in elk geval 10 keer gratis!

De volgende 10 games kun je dit weekend gratis uitproberen op Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare (Multiplayer, 7 t/m 10 augustus)

Gears 5

Black Desert

Dragon Ball FighterZ

Monster Hunter World

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Borderlands 3 (6 t/m 9 augustus)

Subnautica

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Ark: Survival Evolved

Veel speelplezier met deze gratis games op je Xbox!