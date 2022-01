Deze 15 apen zijn gestolen en kosten miljoenen!

Diefstal is van alle tijden en ook online gebeurt dit regelmatig. Nu zijn er 15 apen gestolen die online miljoenen waard zijn.

Het zal je maar overkomen. Heb je miljoenen euro’s waarde aan digitale aapjes, worden ze van je gejat. Dan heb je toch wel een slechte dag. De kunst werd digitaal gestolen op het platform OpenSea. Dit is wereldwijd de grootste marktplaats voor non-fungible tokens of NFT’s. Het werd op 20 december 2017 opgericht. De 15 apen hebben een waarde van 2,2 miljoen dollar (omgerekend 1,94 miljoen euro). Het zijn zogenaamde Bored Ape’s. De NFT’s zijn nu ‘bevroren’, nadat ze als gestolen waren gemeld. De NFT’s laten een waarschuwing zien, waarop staat dat ze gerapporteerd zijn voor een verdachte activiteit.

Apen gestolen

De Bored Ape Yacht Club is een verzameling van 10.000 NFT’s, die elk een aap uitbeelden met verschillende eigenschappen en visuele attributen. Het is een van de meest prestigieuze NFT-collecties ter wereld. Beroemdheden springen erop en kopen deze apen. Denk aan Jimmy Fallon, Steph Curry en Post Malone. Je kunt de gestolen apen checken op OpenSea of via het account van de eigenaar. De eigenaar is Todd Kramer en hij beleefde ‘misschien wel de ergste nacht van zijn leven’. Uiteraard is hij erop gebrand dat dit probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. Het is niet alleen belangrijk voor hem (geld!), maar ook voor het vertrouwen in de NFT– markt. Het is nogal wat als in één keer zo’n grote collectie gestolen kan worden.

@NFTX_ these apes and mutants have been stolen and flagged on @opensea please remove from your liquidiry pool

Ape 2771

Ape 6416

Ape 1623

Ape 1708

Ape 8214

Ape 7528

Ape 9988

Ape 9410



Mutants 25057

Mutant 11177

Mutant 28752

Mutant 24718

Mutant 2436

Mutant 9278

Mutant 2434 — toddkramer.eth (@toddkramer1) December 30, 2021

Bevriezen van NFT’s

OpenSea heeft dus besloten om de NFT’s te bevriezen. De cryptogemeenschap lijkt het daar niet mee eens te zijn, omdat het geen decentraal besluit is. Er gaan ook geluiden dat dit juist anti- crypto is. Wat ook een rol speelt is dat er veel onduidelijkheid over hoe nou de digitale kunstwerken gestolen zijn. OpenSea doet daar heel vaag over.