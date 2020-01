Deze 3 nieuwe zoekmachines komen op jouw Android smartphone

Bing en Yahoo hebben het nakijken.





Google ligt al geruime tijd overhoop met diverse overheden wereldwijd. Met name op het gebied van concurrentievervalsing loopt Google regelmatig tegen regelgeving aan. Dit leidt soms tot recordboetes en in Turkije zelfs tot een terugtrekking van de Google-apps uit Android.

In Europa heeft men voor een andere oplossing gekozen. Google is met de Europese politiek overeen gekomen dat zij om concurrentie te bevorderen een veiling mochten organiseren. Hier konden andere zoekmachines bieden op het recht om naast Google als ‘default-optie’ te worden aangeboden.

Inmiddels zijn die resultaten bekend en al direct onderwerp van kritiek. Zo is het veilingproces besloten, dus is redelijk ondoorzichtig wat er gebeurd is en hoe de selectie gegaan is. Ook zijn er diverse niet-commerciële zoekmachines die zich alsnog benadeeld voelen. Daarbij valt op dat de zoekmachine van Microsoft, Bing, alleen nog in het Verenigd Koninkrijk aangeboden zal worden.

De zoekmachines die anders dan Google Search als default gekozen worden zullen per zoekopdracht een fee aan Google betalen. Deze fee blijft ook verschuldigd als bezoekers later wisselen van default-keuze. Hoeveel zij betalen is vanwege het besloten karakter van de veiling ook niet bekend. Wel is bekend wie de winnaars zijn.

Voor Nederland zijn dat privacy-zoekmachine DuckDuckGo, GMX en info.com. Onze Belgische lezers krijgen naast DuckDuckGo en info.com de mogelijkheid om voor Quant te kiezen. Het lijkt erop dat DuckDuckGo daarbij voor veel mensen een welkome aanvulling zal zijn.

Deze opties zullen beschikbaar zijn voor nieuwe of door de fabriek geresette Android-toestellen die vanaf 1 maart op de markt komen. De veiling zal volgens plan dan elke vier maanden herhaald worden. Het aanbod kan dus na 4 maanden weer wisselen.

Overigens is nog niet zeker of dit de definitieve werkwijze wordt. Zo overweegt Google volgens bronnen om de veiling jaarlijks te gaan organiseren. Daarnaast heeft één van de niet-commerciële zoekmachines bij de Europese autoriteiten bezwaar aangetekend tegen deze wijze van gunning.

Bron: Venturebeat