Deze 43″ Nokia Android TV koop je voor een prikkie

Veel voor weinig? Deze Nokia Android TV van 43-inch komt in aanmerking voor die uitspraak.

Tegenwoordig zijn grote televisies bijzonder betaalbaar. Je krijgt er niet de mooiste techniek voor terug, maar Full HD ziet er nog altijd prima uit op een groot televisietoestel. Voor een paar honderd euro heb je al een flinke unit in je woonkamer staan.

Neem bijvoorbeeld deze nieuwe nieuwe Nokia Android TV. Het is een 4k 43-inch televisie die voor een zacht prijsje in India wordt verkocht. Deze televisie gaat men in het Aziatische land vanaf 8 juni verkopen voor 31,999 roepie. Dat komt omgerekend neer op zo’n 375 euro. Wat krijg je voor dat geld?

De 43-inch Nokia Android TV is gebouwd in samenwerking met Flipkart. De LED TV heeft 3 HDMI-poorten, een 60Hz refresh rate en een kijkhoek van 178 graden. Verder is er ondersteuning voor 4k HDR met ingebouwde speakers van JBL. Eerder werd deze televisie al uitgebracht in een formaat van 55-inch. Krachtbron voor de TV is een 1 Ghz quad-core processor met 2.25 GB werkgeheugen. De televisie komt met 16 GB aan opslag.

Een aardig pakket als je naar het prijskaartje kijkt. Check de video hieronder om nader kennis te maken met de goedkope en slimme 43-inch Nokia Android TV.