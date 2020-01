Deze 8 bekende films zie je nu op Netflix

Onder andere Jason Bourne en Jurassic Park in januari!





Netflix levert vrijwel elke maand eigen content. Leuk als je nieuwe dingen wil ontdekken, maar soms is het ook eens lekker om klassiekers nog eens te bekijken. Of als Netflix een oudere film of serie toevoegt waar je in het verleden nooit aan bent toegekomen.

Ook deze maand heeft Netflix weer de nodige bekende films opgenomen voor het aanbod van januari. Een lijstje met die films check je hieronder, inclusief de bijbehorende trailer.

Check hier het volledige Netflix-overzicht voor januari.

1 januari – Men in Black 3 (2012)

Als de aarde bedreigd wordt door aliens reist Agent J terug in de tijd om met de veel jongere Agent K de geschiedenis te herschrijven.

1 januari – Mama Mia! (2008)

Op het Griekse eiland Kalokairi raakt een alleenstaande moeder van streek als haar dochter drie van haar moeders ex-minnaars uitnodigt voor haar huwelijk.

1 januari – The Bourne Identity (2002)

Jason Bourne, die gewond is en lijdt aan geheugenverlies, probeert zijn leven te reconstrueren maar komt erachter dat veel mensen hem liever dood dan levend zien. Het is het begin van The Bourne-reeks.

1 januari – The Bourne Ultimatum (2007)

In deze derde Jason Bourne-film, reist de moordenaar de wereld af om zijn verleden te reconstrueren om met een schone lei aan de toekomst te kunnen beginnen.

1 januari – The Bourne Legacy (2012)

De CIA krijgt na het fiasco met Jason Bourne te maken met een herkenbare dreiging wanneer nog een vervreemde agent ineens boven water komt.

1 januari – Jurassic Park (1993)

Een multimiljonair begint een pretpark met levende dinosaurussen maar als een medewerker rommelt met het beveiligingssysteem, ontsnappen de dieren.

1 januari – The Lost World: Jurassic Park (1997)

Vier jaar na het fiasco met de genetisch gefokte dinosaurussen van Jurassic Park maakt een miljonair bekend dat hij in het geheim nog meer dinosaurussen heeft gefokt.

1 januari – Jurassic Park 3 (2001)

Een groep reizigers die strandt op het beruchte Isla Sorna, vecht voor hun leven om te ontsnappen aan nieuwe dinosaurussen die dodelijker zijn dan ooit.