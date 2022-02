Deze absolute baas volgt ook privéjet Bezos, Drake en Gates

Een absolute baas blijkt niet alleen de privéjet van Elon Musk, maar ook die van Bezos, Gates en tientallen andere sterren te volgen. Hoe doet hij dat?

Altijd al benieuwd geweest waar miljardairs als Jeff Bezos en Bill Gates naartoe gaan met hun privéjet? De 19-jarige whizzkid Jack Sweeney wist met precies die service wereldnieuws te maken. Door middel van zelfgeschreven bots volgt hij steevast alle spreekwoordelijke stappen die de privéjets van de sterren maken. Nu blijkt dat de tiener niet alleen achter Elon Musk aan zat.

Meer dan alleen privéjet Elon Musk

Sweeney kreeg een aanbod van Elon Musk van $5000 om te stoppen met het volgen van zijn privéjet. Zijn tegenbod was $50.000 en dat smaakte overduidelijk naar meer. De tiener legt tegenover The Guardian uit dat hij een website aan het opzetten is om zijn bots te monitizen. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog niet duidelijk.

Wel blijkt dat de jonge superfan al een heleboel privéjets van sterren wist te volgen met een bot. Al die accounts, bijvoorbeeld @GatesJets en @CelebJets, posten automatisch landtijden van de betreffende vliegtuigen.

Gevaar voor de sterren?

Enerzijds is het natuurlijk geweldig om te zien hoe een jonge jongen dit voor elkaar krijgt. Fans zullen het daarnaast geweldig vinden om te weten waar hun favoriete beroemdheid nu weer naartoe is gevlogen.

Maar volgens Elon Musk is het volgen van zijn privéjet juist ontzettend gevaarlijk. Hij schreef in een DM naar Sweeney: “Kun je dit account verwijderen? Het is een beveiligingsrisico. Ik heb geen zin om beschoten te worden door een mafkees.”

Ook daar zit wel wat in; dergelijke mensen trekken nu eenmaal absolute maniakken aan. Als stalkers (zoals die van Tim Cook) zouden weten waar hun slachtoffer op elk moment is, dan gaat dat geheid ook een keertje fout.