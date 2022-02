Deze afschuwelijke radiowekker om je pols is verrassend duur

Afbeelding via Girard-Perregaux

Horlogehuis Girard-Perregaux brengt met de Casquette 2.0 een klassiek horloge terug van weggeweest, maar dat gaat je flink wat kosten.

Het is 06:30 op een koude winterochtend in 1998 en Usher begint op de wekkerradio te spelen. Je wordt langzaam wakker en probeert de lompe, analoge knop van je wekkerradio te vinden om het gejank van de artiest uit te zetten. Precies die energie zit verpakt in een ongekend stijlvolle of oerlelijke (afhankelijk van wie je vraagt) polsklok van Girard-Perregaux.

Casquette 2.0

De Casquette 2.0 is een heruitgave van een retrofuturistisch collectersitem uit 1976. De oorspronkelijke Casquette kwam toen in een oplage van 8200 stuks op de markt en de nieuwe versie is slechts 820 keer geproduceerd.

Wat is er in de afgelopen 50 jaar veranderd? Wat Girard-Perregaux betreft vrij weinig, want het horloge ziet er kwa ontwerp eigenlijk identiek uit. Het wekkerradio-achtige horloge heeft een ouderwets ogend led-display met daarop de tijd. Via een knop aan de zijkant kunnen gebruikers daarnaast een andere tijdzone, de datum of het jaar op het display toveren.

Het grote verschil zit hem in het gebruikte materiaal. In plaats van de originele gouden uitgave, krijgen klanten bij de Casquette 2.0 een zwart Grade 5 titanium horloge. Verder heeft Girard-Perregaux de binnenkant afgewerkt met soepel rubber, waar dat oorspronkelijk bloot metaal was.

Maar een draagbare wekkerradio om je pols is niet goedkoop. Het luxe-item gaat voor de genadeloos hoge prijs van €4700 over de toonbank, een fortuin voor het ogenschijnlijk doodsimpele horloge. De limited edition polsklok is online al uitverkocht en kan vooralsnog alleen bij speciale retailers gekocht worden.