Deze altcoins hadden je in 2021 veel geld opgeleverd

Als je in januari 2021 geïnvesteerd had in deze altcoins, zou je eind dit jaar een mooi rendement hebben behaald. Bekijk het overzicht.

Ook 2021 was weer een uitstekend jaar om te investeren in cryptocurrency. Bitcoin, maar ook tal van altcoins bleken een goede belegging. In dit overzicht bleken we eens terug op het afgelopen jaar. Welke altcoins hadden je in 2021 veel geld opgeleverd als je had geïnvesteerd in ze?

Dit is slechts een terugblik en geen financieel advies. Beleggen in altcoins is uiterst risicovol en garandeert geen succes op rendement.

Dogecoin

Ook 2021 kende weer genoeg hypes op het gebied van cryptocurrency. Dogcoin was zo’n hype dat zo’n beetje in de lente van dit jaar op gang kwam. Op 1 januari stond de koers van de altcoin nog op 0,005 dollarcent. Op dit moment is dat 0,17 dollarcent. Een rendement van 240 procent als je nu zou verkopen. Niet slecht!

Shiba Inu

Nog zo’n coin waar een hele hype om ontstond. Eigenlijk een rip off van Dogecoin als je naar de naam kijkt. Ook hier vormt het hondenras Shiba Inu een soort mascotte van de coin. Begin dit jaar wist niemand nog van het bestaan van de munt af. Nu ben je spekkoper en zit je er warmpjes bij.

Ethereum

Ethereum had van alle altcoins in 2021 enorm sterk jaar achter de rug, inclusief een nieuwe all time high. Als je op 1 januari geïnvesteerd had, zou je nu een rendement hebben van meer dan 450 procent. Hoppa, dat tikt lekker aan.

Ripple

Zelfs Ripple had een sterk jaar achter de rug. Meer dan 250 procent stijging dit jaar tot nu toe. In januari stond de prijs van de coin op 0,24 dollarcent. Nu is dat 0,84 eurocent. Een prima rendement.

Stellar

Terwijl Bitcoin een stijging van zo’n 60 procent had dit jaar, ging zelfs Steller harder met meer dan 100 procent. Begin dit jaar stond de koers op 0,13 cent. Inmiddels is de koers gestegen naar 0,27 eurocent.

..En de rest

Dit is slechts een greep uit de vele altcoins die er in 2021 waren en zijn. We hebben bewust de bekende crypto’s meegepakt. De onbekendere coins gingen nog veel harder, met een rendement van meer dan 1.000 procent bijvoorbeeld. Kortom, de sky is the limit. Al met al was 2021, ondanks de dalingen dit najaar, een uitstekend jaar om te beleggen in cryptocurency. Procentueel gezien.