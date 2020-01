Deze Android uitbreidingen kan je in 2020 verwachten

Van Google Assistent en Gaming consoles tot gadgets.





Inmiddels kunnen we de balans opmaken van CES 2020. De tech-show in Las Vegas bracht weer veel opvallende, handige en bijzondere innovaties. In dit artikel bekijken we welke bijzondere Android-toepassingen je dit jaar kunt verwachten.

Google Assistent gepromoveerd

Wie Android zegt, zegt in veel gevallen Google en dus is Google Assistent nooit ver weg. Jouw persoonlijke assistent wordt in 2020 gepromoveerd. Er komen namelijk diverse nieuwe opties. Zo wordt het mogelijk om via Android taken te plannen (zoals ‘iedere ochtend om 6 uur koffie zetten’, als je een slimme koffiemachine hebt). Ook kan je Google vragen om iets te vertalen en voor te lezen. Je krijgt de beschikking over 42 talen, dus het buitenlands nieuws wordt een stuk sneller te begrijpen.

Ook zal Google Assistent met deze functie kunnen fungeren als live vertaler. Handig als je op vakantie een vraag voor de ober hebt. Ook handig, als je ‘hey Google, that wasn’t for you’ zegt vergeet hij de voorgaande conversatie.

Razer Kishi Controller

Razer verraste vorig jaar al met een gaming controller, de Razer Junglecat. Deze was echter alleen te gebruiken in combinatie met een beperkt aantal high-end smartphones. Op de CES 2020 presenteerde het bedrijf de Razer Kishi controller. Deze controller heeft dezelfde principes als de Junglecat, maar is dan geschikt om iedere smartphone om te bouwen tot een game controller. Enige wezenlijke technische verandering is dat de verbinding tussen de Kishi en jouw smartphone niet meer via Bluetooth loopt, maar via de USB C-poort, waardoor de verbinding nog stabieler is.

Al eerder zagen we dat je via Android ook een nieuwe manier van typen kunt verwachten en leuke gadgets, zoals slimme spiegels.

Om al deze digitale hebbedingetje op te laden had CES 2020 ook een vinding voor Android toestellen.

Aukey Omnia chargers

Met de Aukey Omnia charger kun je ongeveer elk apparaat opladen waar een USB C-poort of Apple lightning port op is aangesloten. Het fijne is dat hij 66% kleiner is dan een reguliere oplader. Dit gaat niet ken koste van de capaciteit, want met een keuze uit 61, 65 en 100 Watt heb je vanaf het tweede kwartaal letterlijk zelf in de hand hoe snel en compact jij wilt opladen.

Bron: PCworld

Foto: Razer