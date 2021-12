Deze app verbetert je waardeloze foto’s of maakt ze nog lelijker

Tencent ARC Lab

Met deze app kan je je foto’s waarop je staat beter maken. Of het mislukt en je staat er op als een pannenkoek. Oordeel zelf!

Veel mensen zijn angstig voor kunstmatige intelligentie, maar het is een feit dat het steeds meer een belangrijke rol gaat spelen in ons leven. De voorstanders zeggen graag dat het nieuwe artistieke ideeën ontketent. En dat het de tijd die makers besteden aan eentonig werk vermindert. De tegenstanders stellen echter dat de technieken de werkelijkheid vervormen en een kunstmatige homogeniteit propageren. Nu is er een nieuwe app dat afbeeldingen van lage kwaliteit een opknapbeurt geeft met een hoge resolutie – en de resultaten kunnen indrukwekkend zijn.

App met AI voor foto’s

De app werkt dus met ‘artificial intelligence’. Het systeem is gemaakt door onderzoekers van het Tencent ARC Lab in China. Het maakt gebruik van een generatieve adversarial network (GAN)-architectuur om gezichten in oude, beschadigde en onduidelijke foto’s te verbeteren. De functies worden vervolgens hersteld en verfijnd om een ​​opgeschaald beeld te genereren. Wat er wel ‘eng’ aan is, is dat China al langere tijd werkt om mensen te herkennen op straat. Dit kan daarbij helpen.

De onderzoekers zelf zeggen: “Terwijl eerdere methoden moeite hadden om getrouwe gezichtsdetails te herstellen of gezichtsidentiteit te behouden, bereikt onze voorgestelde GFP-GAN een goede balans tussen echtheid en trouw met veel minder artefacten”, schreven de auteurs van het onderzoek in hun paper. “Bovendien stelt de krachtige generatieve gezichtsbehandeling ons in staat om samen restauratie en kleurverbetering uit te voeren.”

Er staan wat resultaten online. In tegenstelling tot veel AIphoto-tools, genereerde het ook een vergelijkbare nauwkeurigheid bij een breed scala aan onderwerpen. Het probleem is dat deze nauwkeurigheid zeer inconsistent was. Oordeel zelf!