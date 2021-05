Deze apps moet iedereen op zijn smartphone hebben - Apparata

Elke dag kijken we veel op onze smartphone om apps te checken. Wij hebben een paar apps voor je die je niet kan missen voor de aankomende zomer!

We zijn verbonden geraakt met onze smartphone. We staan er mee op en we gaan er mee slapen. Applicaties zijn eigenlijk nog vrij nieuw, maar we hebben ze allemaal op onze smartphone staan. Een app is heel simpel gezegd eigenlijk een stukje software dat je op je smartphone of tablet kunt installeren. Het is dus een soort van programma.

Apps die iedereen op zijn smartphone moet hebben

Er zijn miljoenen apps te vinden in de verschillende stores. Er zijn leuke, leerzame, handige en ga zo maar door. Hieronder hebben we drie apps voor jullie gevonden, die je eigenlijk op je smartphone moet hebben staan voor de aankomende zomer.

Pocket

Dit is een handige app als je iets op internet tegenkomt, maar niet de tijd hebt om het te lezen. En daarna vergeet je het natuurlijk en kan je het niet meer terugvinden. Balen! Deze app helpt je daar dus mee. De app kan artikelen, foto’s en video’s verzamelen, om terug te kijken wanneer het uitkomt. Handig: Pocket bewaart de artikelen, maar maakt ze ook nog eens extra goed leesbaar.

Pocket is gratis en te downloaden voor iOS en Android.

Duolingo

Het lijkt erop dat we dit jaar weer op vakantie kunnen. De coronamaatregelen worden wat soepeler en mogelijk kunnen we ook naar het buitenland toe. Ik vind het dan altijd fijn als ik ook wat van de taal kan verstaan en wat zinnetjes kan uitspreken. Maar om nou een cursus of een boek te gaan lezen, nee. Duolingo kan je daarbij helpen. De app vergroot je vocabulaire van een vreemde taal. Aan de hand van verschillende categorieën kan je gericht een taal leren. Je kunt bijvoorbeeld lessen volgen over hoe je een biertje kan bestellen op een terras. Ideaal!

Duolingo is gratis en te downloaden voor iOS en Android.

Mijn Waterbalans

Tsja, volgens de geleerden moet je minimaal 1,5 liter water per dag drinken. Veel van ons halen dit never nooit niet. Maar het is dus wel gezond. Mensen vergeten het ook gewoon om dit te doen, deze app kan je daarbij helpen. Mijn Waterbalans geeft reminders om genoeg te drinken over de hele dag.

Mijn Waterbalans is gratis en te downloaden voor iOS en Android.