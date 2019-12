Deze Apps uit de Google Play Store moet je NU verwijderen

Internetbeveiliger vindt 104 fraudegevoelige apps en Google doet te weinig!

Internetbeveiliger White Ops slaat alarm. Bij een recente analyse vond men 104 apps die je gewoon in Google Play Store kunt downloaden en die bij anti-virussoftware op jouw mobiel geen bel doen rinkelen. Toch blijken de apps gebruikt te (kunnen) worden voor grootschalige fraude. White Ops geeft aan dat Google de apps niet direct uit de Play Store verwijdert. Zij informeert ons nu rechtstreeks.

Opvallend is dat alle apps afkomstig zijn uit de zogenoemde ‘Sakora’ of ‘sogo’ familie. De apps zijn zo ge├»nstalleerd dat ze alleen frauduleuze advertenties laten zien als de App niet organisch (dus niet rechtstreeks uit de Play Store) maar via een promotie of advertentie zijn gedownload. Volgens analyses is dat met de apps al zo’n 4,6 miljoen keer gebeurt. Aan de hand van een aantal softwarechecks controleert de app of hij organisch is ge├»nstalleerd of niet. Wanneer er sprake is van niet-organische installatie verschijnen er in het gebruiksmenu en op de meest rare plaatsen zichtbare en verborgen advertenties.

Wellicht is het feit dat Google niet direct optreedt te wijten aan deze nieuwe manier waarop de fraudeurs de mogelijkheid tot frauderen afhankelijk maken van de vraag hoe Google de apps installeert. Inmiddels lijkt het er overigens wel op dat Google begonnen is om de genoemde apps te verwijderen. Zo is de app die als voorbeeld werd gebruikt (Best Fortune Explorer) inmiddels niet meer te vinden, zo bleek mij bij controle. Verder is Google ook bezig met een eigen opschoningsactie. Dat is niet overbodig, want eerder dit jaar bleek er ook al adware in meer dan 200 apps verstopt te zitten.

Hierna zie je de lijst met Apps waar White Ops voor waarschuwt. Overigens geeft zij aan dat de lijst steeds geactualiseerd wordt.

De betrokken apps zijn de volgende:

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

com.am.i.the.best.friends.hh

com.appodeal.test

com.beauty.mirror.lite

com.bedtimehelper.android

com.bkkmaster.android

com.calculator.game

com.card.life

com.cartoon.camera.pro.android

com.code.identifier.android

com.code.recognizer.android

com.color.spy.game

com.cute.kittens.puzzlegame.android

com.cute.love.test.android

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english

com.game.color.hunter

com.ice.survival.berg

com.idays.dayscounter.android

com.important.days.matter

com.instanomo.android

com.isleep.cycleclock.android

com.led.color.light.rolling

com.lite.fake.gps.location

com.lovetest.plus.android

com.love.yourself.women

com.lucky.charm.text

com.lucky.destiny.teller

com.magnifying.glass.tool

com.math.braingame.puzzle.riddle

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

com.math.puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

com.my.big.days.counter

com.my.constellation.love.work

com.my.pocker.mobile.mirror

com.nanny.tool.data

com.nice.mobile.mirror.hd

com.nomophotoeditor.android

com.non.stop.writing

com.phone.lite.frame

com.phone.mirror.pro

com.pocker.pro.mobile.mirror

com.prank.call.fake.ring

com.phonecallmaker.android

com.pro.test.noise

com.puzzle.cute.dog.android

com.scan.code.tool

com.simple.days.counter

com.sleep.comfortable.sounds

com.sleep.in.rain

com.sleepassistantool.android

com.sleeptimer.android

com.smart.scanner.master.nmd

com.test.find.your.love

com.test.fortune.tester

com.test.lover.match

com.tiny.scanner.tool.nmd

com.wmmaster.android

com.word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.android

my.lucky.goddness.today.test

newest.android.fake.location.changer

nmd.andriod.better.calculator.plus

nmd.andriod.mobile.calculator.master

nmd.android.best.fortune.explorer

nmd.android.better.fortune.signs

nmd.android.clam.white.noise

nmd.android.fake.incoming.call

nmd.android.good.luck.everyday

nmd.android.location.faker.master

nmd.android.multiple.fortune.test

nmd.android.scanner.master.plus

nmd.android.test.what.suitable

photo.editor.pro.magic

pic.art.photo.studio.picture

relax.ezzz.sleep.cradle

super.lucky.magican.newest

test.you.romantic.quize

well.sleep.guard.relax

your.best.lucky.master.test.new

com.ssdk.test

bedtime.reminder.lite.sleep

com.frank.video.call.lite.pro.prank

com.personal.fortune.text

com.daily.best.suit.you

com.false.call.trick

Bron: White Ops