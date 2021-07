Deze apps zijn handig voor elektrisch rijden

Je smartphone kan je tegenwoordig ook aardig uit de brand helpen bij het autorijden en alles daar omheen. Zo zijn er voldoende apps die elektrisch rijden beter maken: wij nemen een paar met je door.

De elektrische auto is in populariteit aan het stijgen. Het wordt betaalbaarder (en vooral voordeliger in prijs vergeleken met benzineauto’s), de voordelen beginnen steeds groter te worden en je keuze in merken en modellen is veel groter.

Vrees

En toch hoor je nog vaak dat men koudwatervrees heeft als het gaat om elektrisch rijden. Kun je wel ver genoeg komen op één lading? is de belangrijkste vraag die je hoort. De realiteit is vaak ‘nee’, maar onder normale omstandigheden is lange afstanden rijden best te doen. Mits je de juiste apps tot je beschikking hebt. Wij nemen een aantal apps met je door die handig zijn voor elektrisch rijden.

Eigen auto app

Laten we eens beginnen met een open deur. Bijna elke elektrische auto heeft een bijbehorende app of zelfs bijbehorende apps. Die kun je koppelen aan jouw auto om zo informatie te krijgen over je auto op afstand. Het is afhankelijk van het merk wat de functies precies zijn, maar in de meeste apps kun je in ieder geval op afstand je batterijstatus checken, je verbruik bekijken en je auto bijvoorbeeld voorverwarmen. Apps zoals die van Tesla bieden zelfs de mogelijkheid om je auto op afstand te besturen!

Fastned

Eén van de, dan niet de grootste verstrekker van elektrische oplaadpunten is Fastned. Uiteraard hebben die een bijbehorende app om alle locaties van een Fastned laadpunt te bekijken. In de app kun je een routebeschrijving maken naar het laadpunt en zo zien of je dat redt qua actieradius. Ook krijg je te zien hoeveel laadpunten elk station heeft en of die vrij zijn of niet.

New Motion EVcharging

Fastned en dergelijken zijn leuke apps om enkele stations voor elektrisch laden te vinden, maar een wat meer alomvattende app is die van New Motion. Die biedt info voor alle laadpunten die een land rijk is. Je kunt de app helemaal op jouw wensen laten inspelen door in te vullen welke auto je hebt en je krijgt alle info die je wil. Waar je kunt laden, hoe veel het kost, of je kunt snelladen ja of nee en of de paal in kwestie beschikbaar is of niet. Je kunt zelfs laadsessies starten en beëindigen met de app. Handig!

Chargemap

Wat Waze is voor navigeren is Chargemap voor apps voor elektrisch rijden. Het is in theorie meer van hetzelfde, maar dan geassisteerd door de gebruiker(s). Door bijvoorbeeld foto’s te plaatsen van laadpunten en informatie te geven over de laadpunten wanneer je er geweest bent, kun je andere gebruikers informeren over de paal in kwestie. Zo wordt de info actueel bijgehouden zonder dat de ontwikkelaar zich het schompes werkt om dit te kunnen bewerkstelligen.

Smoov

Ook Smoov lijkt op andere apps voor elektrisch rijden, maar heeft ook een paar unieke features. Waaronder de mogelijkheid om te bekijken of je 16A of 32A kunt laden. Ook kun je laadsessies starten en beëindigen met de app en kijken welke laadpalen al mee geladen worden en niet. Een handige feature is een Streetview-foto van de laadpaal in kwestie, zodat je weet waar je naar zoekt.

A Better Routeplanner

Ten slotte nog eentje die wordt aangeschreven als een handige alleskunner. A Better Routeplanner is ook ‘gewoon’ een interactieve kaart met routeplanner maar dan volledig op jouw auto afgestemd. Via de app kun je precies invullen welke auto je hebt en vervolgens je route plannen. Heb je een Tesla, dan vindt de app voornamelijk Superchargers voor je. Ook handig is dat de app berekent hoe veel stroom er nog in je batterij zit bij aankomst. Zo weet je dat als je Zwolle verlaat met een voor 90 procent volle batterij, deze op 57 procent is wanneer je in Rotterdam bent. Met die logica haal je de terugweg ook nog.