Deze Asus gaming laptop heeft een tweede LED Matrix scherm

De nieuwe Asus gaming laptop heeft gigantische specs én een heel bijzonder tweede LED AniMe Matrix scherm.

Als hedendaagse PC-gamer is het bouwen van je desktop tegenwoordig gelijke delen hardware en design. Naast een goede processor en stevige videokaart wil je immers ook dat alles er sexy uitziet. Fans, RAM en cases hebben daarom allerlei soorten LED-verlichting. Maar als laptop-gamer is het aanbod RGB gaming hardware een beetje beperkt. Met Asus’ nieuwe Republic of Gamers Zephyrus G14 komt dat wel goed. De PC heeft namelijk ’s werelds eerste AniMe Matrix LED scherm aan de bovenkant.

Asus Republic of Gamers Zephyrus G14

De nieuwe gaming laptop van Asus, de Republic of Gamers Zephyrus G14, is een gaming bakbeest. De PC draait op een Ryzen 9 processor, heeft een Nvidia RTX 2060 Max-Q GPU, 16GB werkgeheugen en een 1TB SSD schijf. Kortom, een zeer stevige gaming PC die doorgaans alles op hoge grafische settings kan draaien.

Het hoofdzakelijke scherm is een klein minpuntje; de G14 heeft een relatief klein 14-inch FHD scherm met een ververssnelheid van 60Hz. Gelukkig komt er in augustus ook nog eenzelfde laptop uit met 120Hz refresh rate. Want met al die rekenkracht wil je de maximale hoeveelheid frames produceren. 60Hz bottleneckt in principe alles boven 60 fps, dus de 120Hz optie verruimt de mogelijkheden flink.

Tweede LED AniMe Matrix display

Daarnaast is de Zephyrus G14 uitgerust met een bijzondere visuele toevoeging, het AniMe Matrix LED display. In tegenstelling tot deze laptop van Asus gaat het niet om een functioneel tweede touchscreen scherm. In plaats daarvan is de LED-setup van 1215 mini-LED lampjes er voor de personalisatie.

Je kunt het scherm aan de andere kant van het hoofd-display zo instellen dat het afbeeldingen weergeeft. Maar dat is niet alles. Je kunt namelijk ook bewegend beeld op het LED display laten afspelen. Denk dan bijvoorbeeld aan toffe animaties (zoals de iconische letters uit The Matrix) of visuals die meebewegen op de muziek (zoals die oude Windows Music Player visuals). Later brengt Asus ook nog een update uit waarmee notificaties van bijvoorbeeld nieuwe berichten of resterende batterij met de lampjes wordt afgebeeld.

Prijs en releasedatum

De Asus Republic of Gamers Zephyrus G14 heeft een adviesprijs van €2.199,-. Eerder bracht Asus al een ROG Zephyrus G14 zonder flashy extra display uit voor rond de €1500. Je betaalt dus wel voor het extraatje dat het AniMe Matrix LED display heet. Die heeft daarentegen ook iets minder indrukwekkende specs. De laptop is vanaf nu bij alle grote Nederlandse tech-webshops te koop, waaronder bij Alternate, Bol en Paradigit.

Lees ook: Deze gaminglaptop met 2 schermen is nu verkrijgbaar