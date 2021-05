Deze auto voorziet je huis van stroom bij een stroomstoring - Apparata

Je buren zitten zonder stroom, maar jij kunt vrolijk doorgaan met je bezigheden. Want deze elektrische auto geeft stroom bij een stroomstoring.

Er zijn maar weinig dingen zo irritant als langdurige stroomuitval. Het komt hier in Nederland weinig voor, maar als het je overkomt is het erg vervelend. Het eten in de koelkast wordt warm, je zit in het donker en bent aangewezen op bijvoorbeeld een boek lezen. De horror! Er is een manier om toch stroom te krijgen in huis en nee, daar heb je geen generator voor nodig. Deze elektrische auto kan jouw huis van stroom voorzien bij een uitval.

Elektrische auto en een stroomstoring

Het gaat hier om de gloednieuwe Ford F-150 Lightning. Een elektrische pickup van het Amerikaanse automerk. De feature is voor Nederland niet heel erg van toepassing, maar dat is wel anders in de Verenigde Staten. Door bijvoorbeeld stormen of andere vormen van natuurgeweld kunnen grote gebieden zonder stroom komen te zitten. Recent voorbeeld is het extreme winterweer in Texas, waardoor miljoenen huishoudens langdurig zonder stroom zaten.

De Ford F-150 Lightning is in staat om je huis van energie te voorzien als de stroom is uitgevallen. Zodra de woning weer stroom krijgt op de normale manier, stopt de elektrische auto met het versturen van stroom. De auto gaat zelf dan weer bijladen. Dit is een automatisch proces en vereist geen extra handelingen.

Ford is niet de enige autobouwer die met dit idee komt. Ook Lucid Motors heeft een dergelijk concept bedacht.