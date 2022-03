Deze automaat kan ELK drankje maken!

Koffie? Frisdrank? Wijn? Cocktail? De Cana One automaat kan het allemaal. Eén apparaat voor al je dranken.

Dit klinkt een beetje alsof er cola uit de kraan komt thuis. Als kind heb je er vast eens over gedroomd. Maar die droom kun je al volwassene nu een soort van werkelijkheid maken. Niet dat er cola uit de kraan komt, maar wel dat er een automaat in je huis komt te staan die alle dranken kan schenken.

Deze automaat is bedacht als alleskunner. Het bedrijf Cana zit erachter. Volgens deze firma hebben ze de eerste moleculaire drankmachine ter wereld uitgebracht. Warme dranken, koude dranken. In principe zijn er duizenden mogelijkheden. Dat alles aan de hand van één cartridge, zodat het nog milieuvriendelijk is ook. Je hoeft dus niet andere cartridges te gebruiken of telkens een capsule weg te gooien. Een cartridge gaat ongeveer een maand mee.

De Cana One is overigens geen alternatief op je koelkast met drinken. Daarvoor is het simpelweg te duur. Het bedrijf rekent 799 dollar voor de aanschaf, of 499 dollar voor de eerste 10.000 klanten. Daarna betaal je een bedrag tussen 0,29 dollarcent en 3 dollar voor een drankje. Cafeïne- en alcoholische dranken zijn alleen te bestellen nadat je een pincode hebt ingevoerd.

Of het ook smaak is nog maar de vraag. Cana zegt natuurlijk van wel met de One, maar over smaak valt niet te twisten. Het bedrijf zegt al deze dranken te kunnen aanbieden omdat veel drankjes voor 90 procent bestaan uit water. Door het toevoegen van suiker en smaakstoffen zijn er allerlei combinaties mogelijk.

De Cana One komt begin 2023 op de markt. Of het ook een succes gaat worden valt nog te bezien.