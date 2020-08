Deze bijzondere Mac heeft Apple bijna gemaakt

Het kwam tot een prototype, maar uiteindelijk heeft Apple het idee van deze Mac Mini niet doorgezet.

Voordat een product op de markt komt, worden er eerst allerlei ontwerpen overdacht. Dat is met de Apple Mac Mini niet anders geweest. Via Twitter-gebruiker DongleBookPro zijn exclusieve plaatjes naar buiten gekomen naar een prototype van de allereerste Mac Mini.

Dit idee heeft het productiestadium nooit gehaald, maar Apple had dus wel al een prototype ontwikkeld. Dat betekent dat het Amerikaanse techbedrijf behoorlijk serieus was over het concept. Wat je ziet is een eerste generatie Mac Mini met een ingebouwde standaard voor een iPod Nano.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX — Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020

Waarom Apple dit uiteindelijke idee niet doorgezet heeft is onbekend. Vermoedelijk heeft het te maken met de houdbaarheidsdatum van het idee. Zo had de iPod Nano voor dat jaar prima gepast, maar zodra de iPod een nieuw design zou krijgen zou het potentieel niet meer passen.

Het is dan ook logisch dat we dit concept uiteindelijk niet gezien hebben. Het overige design van de Mac Mini is wel gebleven. Tot op de dag van vandaag hebben er nauwelijks wijzigingen plaatsgevonden aan het ontwerp van de kleine Mac. De eerste Apple Mac Mini verscheen in 2005, wat alweer 15 jaar geleden is.