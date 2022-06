Deze bizarre interieurontwerpen voor vliegtuigen gaat vliegen veranderen

Vliegen kan mogelijk heel anders worden als deze bizarre interieurontwerpen voor vliegtuigen gemeengoed gaan worden.

Op reis gaan met het vliegtuig ligt onder vuur, omdat het niet duurzaam is. Maar langeafstandsvluchten zijn een noodzakelijk kwaad. Echter, met deze nieuwe ontwerpen kan je dit op een comfortabelere manier doen.

Interieurontwerpen voor vliegtuigen

Ontwerpers van deze interieurs hebben ons comfort in gedachten gehouden. Op die lange vluchten is het lastig om in slaap te vallen. Dit door alle geluiden, koude airco en krappe stoelen. Slaapcapsules kunnen daar verandering inbrengen. Vlieg met Air New Zealand en je mag plat in een pod liggen. Het grootste voordeel? Je zit niet, maar je ligt. Elke stapelbedeenheid heeft zijn eigen matras, lakens, privacy gordijn, USB-oplader en ventilatie. De pods zijn echter gemeenschappelijk en de passagiers kunnen een pod maar voor vier uur boeken.

Air New Zealand

Een lekker drankje doen op die lange vlucht, dat is genieten. SpaceChiller van Collins Aerospace is een persoonlijke minibar. SpaceChiller maakt gebruik van geavanceerde koellichamen, oorspronkelijk ontwikkeld door het Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). Waardoor het stroomverbruik tot 50% wordt verminderd ten opzichte van alternatieve thermo-elektrische systemen en kan worden gebruikt in meerdere servicegebieden en passagiersstoelen.

Collins Aerospace

Koffiehuis

Dit ontwerp richt zich niet zozeer op het nuttigen van een bakje koffie. Een lange tafel loopt door het midden van de cabine, waardoor een handige ruimte ontstaat voor werken op afstand, vergaderingen en koffiedrinken. Stel je voor. Je kunt je laptop openen zonder bang te zijn dat de idioot voor je zijn stoel naar achteren duwt en je beeldscherm breekt.

Crystal Cabin Awards

Hopelijk zullen deze interieurontwerpen voor vliegtuigen snel normaal worden, zodat we er allemaal van kunnen genieten. Het zal onze lange reis naar onze vakantiebestemming een stuk aangenamer maken. Als we überhaupt al door de drukte bij Schiphol komen…