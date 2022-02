Deze Boeing 747 is omgebouwd tot iets unieks

Cotswold Airport

Oude Boeing 747’s kan je gewoon kopen voor een paar euro, deze is omgebouwd tot iets speciaals.

Een Boeing 747 is iconisch. Iedereen herkent de Jumbo Jet van verre. Het is een mooi ontworpen vliegtuig dat al heel wat jaren meegaat. De eerste commerciële vlucht was in 1970. Nadien zijn er heel veel verschillende varianten gekomen. Op dit moment faseren veel vliegtuigmaatschappijen het vliegtuig uit hun vloot. Dit omdat ze te kostbaar zijn om te onderhouden en teveel brandstof gebruiken. Daarom kun je ze voor een prikkie kopen.

Boeing 747 omgebouwd

We kunnen wel een feestje gebruiken na de afgelopen jaren met corona ellende. Na een renovatie van 14 maanden is een gepensioneerde Boeing 747 klaar om zijn nieuwe leven als feestvliegtuig te beginnen. Toen British Airways haar verouderde vloot van Boeing 747’s met pensioen liet gaan, zag een milieubewuste evenementenmanager een kans om een oud vliegtuig opnieuw te gebruiken als evenementenruimte. Toen het voor de laatste keer de landingsbaan oprolde, was het vliegtuig gedecoreerd in de Negus-kleurstelling, die British Airways tussen 1970 en 1980 gebruikte. Het was opnieuw geverfd in deze kleuren ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan ​​van de luchtvaartmaatschappij.

Particulier vliegveld Cotswold Airport in het zuiden van Engeland kocht de verouderde British Airways Boeing 747 in oktober 2020 voor ongeveer een euro. Op dat moment was het vliegtuig na 26 jaar in de lucht buiten dienst gesteld door British Airways. Er staan dus een goed aantal vlieguren op.

Feesten!

Het duurde 14 maanden om het vliegtuig om te bouwen. Het economy- deel is bijvoorbeeld omgebouwd tot een mooie evenementenruimte. Er is natuurlijk ook een bar te vinden. De cockpit is in originele staat gehouden, zodat je er een blik op kan werpen. Het proces stond onder toezicht van Suzannah Harvey, chief executive van Cotswold Airport, die ook persoonlijk het Negus-vaartuig uitkoos als het perfecte vliegtuig voor de klus.

Cotswold Airport

Het opknappen heeft wel wat gekost. Bijna 7 ton werd er aan besteed. Daarom is het huren van de ruimte niet goedkoop. Voor een bruiloft tik je zomaar meer dan 15.000,- euro af. Maar dan trouw je wel op een unieke locatie in Engeland.