Deze brief van Steve Jobs is minstens 170.000 euro waard

Overgebleven items van een overleden idool of beroemdheid is vaak enorm veel geld waard. Zo ook deze handgeschreven brief van Steve Jobs.

Steve Jobs is inmiddels al meer dan 10 jaar niet meer onder ons. Toch komt de Apple-oprichter nog regelmatig in het nieuws. Zeker in 2021, aangezien het dit jaar het ‘jubileum’ is dat Jobs kwam te overlijden. Geregeld worden er items van de beste man geveild voor flinke bedragen, bijvoorbeeld een oude sollicitatiebrief. Dit keer gaat er een handgeschreven brief van Steve Jobs onder de hamer.

Veilinghuis Bonhams is verantwoordelijk voor het slijten van deze brief. Zelfs schatten ze dat de brief minstens 170.000 euro en maximaal 260.00 euro gaat opleveren. Het is op dit moment mogelijk om een bod uit te brengen. De brief komt uit 1974 en werd geschreven door Jobs vlak voor zijn 19de verjaardag. Het is een persoonlijke brief, waar Jobs onder meer spreekt over een spirituele trip naar India om meer te weten te komen over het boeddhisme.

Al die jaren is de brief goed bewaard gebleven. De veiling is in Los Angeles en maakt onderdeel uit van het History of Science and Technology event van Bonhams. De handgeschreven brief van Steve Jobs was destijds gericht aan zijn goede vriend Tim Brown.