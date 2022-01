Deze caravan is zowel mooi als elektrisch!

Thor

Caravans staan nou niet echt bekend om hun schoonheid, maar deze is mooi én elektrisch.

Airstream is een Amerikaans bedrijf dat onder andere caravans maakt. De klassiekers kennen we allemaal, de grote zilveren caravans. Nu stapt het bedrijf in de elektrische voertuigen met de eStream. Dit is een zelfrijdende camper. Niet zoals je denkt, maar wel met een innovatieve manier van camperen.

Airstream. De ‘oude’ bekende caravan.

Caravan is mooi en elektrisch

Het gevaarte kan natuurlijk niet zelf alleen de weg op. De tweemotorige elektische aanhanger vermindert wel de belasting van het trekkende voertuig, maar kan ook op afstand worden bediend vanaf je telefoon om je te helpen bij het aankoppelen, achteruitrijden of het eenvoudig verplaatsen. Je kunt zelfs de motoren gebruiken om de gewichtsverdeling te verschuiven, zodat je wellicht geen speciale trekhaak nodig hebt om bepaalde aanhangerladingen te hanteren.

Het bedrijf heeft ook een ander concept ontwikkeld, genaamd de Thor Vision Vehicle. Dit is een op Ford Transit gebaseerde elektrische camper. Het ontwerp is conventioneel, maar de Thor heeft een bereik van ongeveer 480 kilometer. Wat heel goed is, zeker als je kijkt naar de concurrenten. Ook heeft de camper een digitale cockpit met uitgebreide tools om opladers langs je route te vinden.

Kopen

Potentiële kopers moeten we nog even teleurstellen. Een lanceringsdatum is nog niet bekend gemaakt. Het is ook niet duidelijk of het kant- en klare modellen zijn. Wel is helder dat er een markt is voor dergelijke voertuigen. Campers en andere aanhangers beperken de actieradius van elk trekkend voertuig aanzienlijk en vragen vaak extra vermogen. Dit resulteert in een hoger benzineverbruik, dat met deze voertuigen minder zal zijn.